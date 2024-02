Giornata del malato, la comunità di Don Uva abbraccia il nuovo arcivescovo

Opera Don Uva in festa, oggi, per l’arrivo del nuovo Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, che ha caricato di emozione le celebrazioni per la XXXII Giornata del Malato.

È stato lui ad affidare i malati all’Immacolata di Lourdes al termine di una Santa Messa molto partecipata.

Degenti, personale e volontari ospedalieri hanno affollato la sala teatro di Universo Salute Opera Don Uva. "La centralità degli Ultimi" è stato il tema subito evidenziato da mons. Ferretti al suo arrivo.

Ad accoglierlo, tra gli altri, le Ancelle della Divina Provvidenza, il presidente del Consiglio di amministrazione di Universo Salute Giancarlo Pecoriello, il vicepresidente esecutivo Paolo Telesforo, l'amministratore delegato Luca Vigilante, Giuseppina di Miscio, dirigente dell’Unità Operativa di Radiologia del San Francesco Hospital e del Don Uva, l'Ad del San Francesco Hospital Fabrizia Telesforo, oltre che il top management di Universo Salute.

La celebrazione è stata caratterizzata da una grande partecipazione soprattutto di ospiti e personale, a simboleggiare l'affetto e l'abbraccio dell'intera comunità di Don Uva al nuovo Arcivescovo di Foggia-Bovino. Mons. Ferretti ha fatto più volte riferimento a Don Uva, rimarcando una continua "missione" al servizio di chi soffre.