Foggia si tinge di rosso contro la violenza sulle donne. In Italia un femminicidio ogni tre giorni

L’ultima è stata Rita Talamelli. È stata strangolata a mani nude dal marito lo scorso 20 novembre a Fano. Aveva 66 anni. Prima di lei Giulia, Sara, Alessandra e Teresa, la prima donna ad essere uccisa nel 2023. Come loro, tantissime altre. L’elenco purtroppo è lungo: sono 107, una ogni tre giorni. Sono state uccise da mariti, fidanzati, spasimanti, o anche da rapinatori. Sempre per futili motivi e troppo spesso perché considerate di proprietà del maschio. A loro si aggiungono le quasi 7 milioni di donne di età compresa tra 16 e 70 anni (il 31,5%) che hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nella loro vita, nella maggior parte dei casi (oltre due milioni) da un ex partner.

Secondo quanto diffuso dall’Istat, le forme di violenza più diffuse sono le minacce (12,3%), gli spintoni (11,5%), e poi schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Ma non mancano i casi in cui vengono usati oggetti che possono fare male (6,1%). Fra le molestie sessuali più diffuse, invece, ci sono l’essere toccate o abbracciate o baciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Ancora lontano, sempre secondo l’Istat, il superamento degli stereotipi di genere. Se le donne se ne stanno liberando, gli uomini restano ancora legati al passato: quasi il 40% pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e quasi il 20% pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare ed è per questo che la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita nel 1999, anche se da sola non basta, oggi è ancora necessaria. E la Capitanata, fortunatamente, è molto sensibile riguardo l’argomento come dimostrano i diversi appuntamenti sparsi per tutta la provincia in occasione della ricorrenza del 25 novembre (ma tanti ne sono stati organizzati anche nei giorni precedenti e successivi).

Nel capoluogo dauno, verranno inaugurate diverse panchine rosse: alle 10.15 quella voluta dalla Fidapa nel Largo intitolato alle Donne vittime di violenza (incrocio viale Ofanto - via Silvio Pellico), alle 12 dinanzi alla sede degli uffici comunali di via Protano, alle 12.30 quella presso la sede della Polizia Locale in viale Manfredi. Nella stessa giornata dal balcone di Palazzo di Città verrà anche calato un drappo rosso, mentre sulla scalinata interna che porta all’aula consiliare sarà collocato un paio di scarpe rosse accompagnato da un mazzo di rose bianche per ricordare tutte le vittime di femminicidio. A partire 9, presso la sede dell’Ordine dei Medici, si svolgerà un convegno dedicato alla violenza domestica organizzato da ‘Vìola Dauna – odv’. Dalle 11.00, gli studenti e le studentesse del liceo ‘Lanza Perugini’ realizzeranno un flash mob nell'area antistante all'edificio scolastico, in Piazza Italia con studenti e studentesse che esprimeranno le proprie riflessioni attraverso drammatizzazioni, opere grafiche, video, foto, flash-mob e dibattiti.

Nel pomeriggio alle 17,30 appuntamento nell’isola pedonale con il ‘Flash mob rumoroso a cui seguirà nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte con inizio alle ore 18,00, un incontro sul tema promosso dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Foggia. Alle 20.30 presso il Teatro della Polvere andrà in scena la performance ‘Isola’ a cui farà seguito un momento di confronto con la presidente e le operatrici de ‘Il Filo di Arianna’, cooperativa sociale che gestisce i Centri anti-violenza degli ambiti di Lucera, San Severo e Vico del Gargano.

Altre panchine rosse per ricordare le vittime di femminicidio verranno inaugurate anche in provincia: ad Accadia alle 11 in piazza Salvatore, a Castelluccio Valmaggiore alle 11 lungo il Belvedere di via sotto le mura, a Rignano Garganico alle 17.30 dopo un incontro di sensibilizzazione nella sala consiliare, ad Orta Nova in mattinata con gli studenti dell’Istituto Paritario ‘Palazzo degli Studi Padre Pio’ che leggeranno poesie e considerazioni sul tema ‘L’amore non ammette violenza!’.

A Bovino dalle 9 alle 12 ci sarà il laboratorio ‘Stereotipi e violenza di genere’ con alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo, a Mattinata alle 16 presso la panchina rossa in via Suor Egidia e Cornelia ci sarà un momento di riflessione con i ragazzi dell’Azione Cattolica, mentre a Serracapriola a partire dalle 10.20 si svolgerà un incontro a tema press l’Istituto Comprensivo ‘Grimaldi – Giovanni Paolo II’. A San Marco La Catola alle 18.30 fiaccolata silenziosa per le vie del paese.

Anche il cinema, il teatro e lo sport saranno i mezzi con cui si rifletterà sul tema della violenza di genere e sul femminicidio. A Castelluccio dei Sauri alle 17 ci sarà la proiezione del film ‘Io ci sono’ con Cristiana Capotondi presso il ME&DA Museo etnografico e delle arti e a Chieuti alle 18.30 presso la Casa del Migrante si potrà vedere il film ‘Mia’ con Edoardo Leo. Ad Orsara di Puglia partita di calcetto di sensibilizzazione "SAl...tu non sei sola" alle ore 14:30 presso il campetto della Madonna della Neve mentre la fontana Sant’Angelo sarà illuminata di rosso. A Troia, invece, presso l'Auditorium Jean-Marie Martin andrà in scena lo spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Dino La Cecilia dal titolo ‘Frammenti Dentro’ (in contemporanea ci sarà la mostra fotografica degli alunni dell’Istituto comprensivo Virgilio-Salandra di Troia).

Cerignola il 25 sarà animata da una marcia. Alle 11.30, inoltre, sarà inaugurata la ‘Stanza tutta per sé’ allestita all'interno del Comando Compagnia dei Carabinieri di Cerignola per sostenere le donne nel delicato e difficile momento della denuncia di violenze e abusi, creata nell'ambito del protocollo nazionale sottoscritto tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d'Italia.

Infine a San Giovanni Rotondo, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sarà l’occasione per continuare le visite psicologiche gratuite presso Casa Sollievo della Sofferenza finalizzate ad incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza.