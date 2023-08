A un anno dal furto della bici, il prof. Battistella scrive ai Foggiani: "Avete contribuito ad una crescita comune"

“In sella alla bici che mi avete regalato (‘FoggiEquità’) ho terminato felicemente il Tour Dantesco di quest'anno. Grazie ancora e alla prossima!”. E’ quanto scrive Giorgio Battistella, il prof trevigiano ideatore di 'Dante in Bici', l'impresa ciclisticoletteraria con la quale ha portato in giro per l’Italia la ‘Divina Commedia’. Il messaggio fa parte di una mail inviata a Pasquale Cataneo (presidente di ‘Capitanata,neo’) che con il ‘Movimento Equità Territoriale’ nell’estate del 2022, all’indomani del furto della bici che il prof aveva subito durante la tappa foggiana del suo Dante-tour, si mobilitò per una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo da donargli. E oggi il prof., a conclusione del percorso tirrenico effettuato proprio con la due ruote rosso nera, ha ricordato quel momento ringraziando quanti si sono prodigati in quell’occasione.

“Dono inaspettato quello dei foggiani, come dono rimangono le parole di Dante per noi, offerte gratuitamente chiedendo solo ospitalità per una notte. Dono i tanti gesti di accoglienza, di simpatia, di incoraggiamento che ho ricevuto in tante comunità, non importa se da poche o molte persone presenti alle serate: tutte hanno risposto con attenzione e partecipazione a quanto veniva loro proposto con passione ed entusiasmo nella speranza di rivederci ancora per condividere l’ascolto di altri brani della Commedia e con la mente e il cuore già rivolti al Tour del prossimo anno, ringrazio davvero ognuno per aver contribuito a realizzare, attraverso la cultura e la generosità, una comune crescita”.

“Da un evento negativo si può generare positività – dichiara Cataneo – e rafforzare l’immagine e il buon nome della nostra Città, fuori dai nostri confini territoriali, per mezzo del buon agire. La via giusta, per Foggia, è questa: noi, non io, insieme e non da soli”.