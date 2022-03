Oro rosso, il gioco da tavola 'Made in Foggia' che aiuta i ragazzi a capire cosa c'è dietro a una passata di pomodoro

Una rete di associazioni per creare uno strumento ludico-didattico per far conosce ai più giovani il senso di legalità nella filiera del pomodoro, "Oro rosso" della Capitanata. Le dichiarazioni di Domenico Lamarca

La Puglia ha il primato nazionale nella produzione di pomodoro. Sulle nostre tavole consumiamo quotidianamente i prodotti finali della produzione del pomodoro dalla salsa ai pelati senza sapere cosa accade nella filiera produttiva: si tratta spesso del risultato del lavoro nero o grigio di braccianti agricoli stranieri, sottopagati e sfruttati, costretti a vivere in luoghi senza acqua né elettricità. Dietro la raccolta del pomodoro vi è un mondo complesso e stratificato che risponde alle richieste economiche della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo).

Il progetto 'Oro Rosso' finanziato dalla Regione Puglia vuole essere l'occasione non solo per riflettere sul tema dello sfruttamento dei cittadini stranieri, sul tema della regolarizzazione del lavoro e dei percorsi di inclusione, ma soprattutto vuole riportare al centro del discorso il valore sociale del cibo e del lavoro degli uomini e delle donne che permettono a tutti noi di consumarlo. "Il nostro progetto, in collaborazione con la cooperativa 'Cantiere Giovani' di Frattamaggiore, ha l’obiettivo di elaborare, perfezionare e produrre uno strumento ludico-didattico, ideato e sperimentato in questi anni nei percorsi di animazione interculturale, per poterlo replicare e trasferire nelle scuole e presso alcune agenzie educative territoriali, quale strumento didattico per promuovere la cultura dei diritti dei lavoratori e degli esseri umani."

Hanno aderito al progetto l'associazione comunità sulla strada di Emmaus, parrocchia Santa Maria della Luce (Mattinata), istituto comprensivo 'Ungaretti+M. Teresa di Calcutta' si Manfredonia), istituto tecnico Notarangelo-Rosati (Foggia), Anolf Regionale, Flai Cgil Foggia, Caritas Diocesana San Severo.