Buone notizie per il Gino Lisa, Enav sorvola la pista per il collaudo Vor e Papi: "Ci dicono con risultato positivo"

Buone notizie per il Gino Lisa di Foggia. Questa mattina l'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha sorvolato l'aeroporto per il collaudo del VOR e dei PAPI. "Ci riferiscono con risultato positivo" scrive il presidente del comitato che da anni si batte per la riattivazione dello scalo foggiano e dei voli, Sergio Venturino.

I Papi sono le luci posizionate lungo la pista che indicano all'aereo il sentiero di atterraggio.

Come riporta wikipedia, infatti, in aeronautica, il Papi (acronimo di Precision Approach Path Indicator) è un sistema luminoso di avvicinamento costituito, generalmente, da quattro luci bicromatiche, poste a lato della pista (normalmente sul lato sinistro), che permette agli aeromobili di mantenere la corretta altitudine nel sentiero di discesa durante la fase di avvicinamento e di atterraggio su di aeroporto.

Mentre il Very High Frequency Omnidirectional Range, più comunemente conosciuto come VOR, è un sistema di radionavigazione per aeromobili; dal 1949 l'Icao lo ha definito come standard per le navigazioni a corto e medio raggio, sostituendo i radiosentieri a quattro braccia funzionanti in bassa frequenza.

Una stazione di terra VOR, chiamata anche radiofaro, trasmette onde radio in VHF che vengono captate da un ricevitore a bordo che le elabora e fornisce informazioni utili al pilota per capire la sua posizione rispetto al radiofaro.

Il segnale inviato indica sia l'identificativo della stazione (in codice Morse) sia la posizione dell'aereo relativa a quest'ultima in riferimento al Nord magnetico, indicando quindi al pilota il suo rilevamento rispetto alla stazione emittente.

Utilizzando il sistema radiale + distanza, si può ottenere la posizione sulla radiale rispetto al VOR del velivolo.