Musica, la foggiana 'Kuore Nero' sbarca in Inghilterra

Che fosse una casa di produzione lungimirante e all'avanguardia era noto, ma che riuscisse ad avviare una collaborazione oltremanica col miglior produttore del Regno Unito è l'ultima impresa del musicista foggiano Gianni Colonna e della sua struttura, lo studio 'Kuore Nero', sede della Kuore Nero Production - Artist development, che si occupa da più di dieci anni di formare e inserire nel mondo della musica giovani talenti.

Colonna, noto negli ambienti musicali per grandi produzioni e per aver partecipato al Festival di Sanremo con Maria Pia e i Superzoo, ha avviato una collaborazione artistica con l'inglese Andrew Configa Laidlaw, riconosciuto come miglior produttore Uk nel 2021. Si tratta dell'uomo che ha prodotto nomi del calibro di Chuck D dei Public Enemy o la band americana degli Arrested Development, già vincitori di due Grammy Awards.

I due produttori collaboreranno a vari progetti, con lo scopo di unire risorse e know how e soprattutto per fornire un supporto di spessore ai giovani artisti che si rivolgeranno a loro. Primo step il lavoro su 'Lanonah Jinni& co', un progetto internazionale di musica inedita che permette di collaborare giovani talenti con personalità del mondo dello spettacolo.

KUORE NERO | E' una realtà attiva dal 2010 che ha come scopo supportare il giovane artista nel cammino artistico e professionale. E’ una struttura che ha sede a Foggia e ha a disposizione studio di registrazione, video-foto, un ufficio stampa e a breve una struttura di webmarketing.

GIANNI COLONNA | Come artista, Gianni Colonna ha collaborato con Social Mayhem, Incinerator, Violent Bop Generator, Zona Industriale 1999, Mariapia e Superzoo. Come Turnista con Patrick Samson, Carmen Corona, Giovanna Russo, Stafano Zarfati, Gatto Panceri, Sandra Rose Gunn, Pino Scotto, Iwolf, Asphodelia

Ha inoltre prodotto: Superzoo- Altri tipi di storie (Sony Music 2003) Superzoo- Soldi e Farfalle (Afre Music 2008) Varnadi- Radiovarnadi (Afremusic 2009) Superzoo- Alla luce (Afre Music 2012) Black Dahlia -Fragments of insanity (Areasonica Records 2014) Terranima- Sud Revolution (Areasonica Records 2014) R.H.F.S & Pino Scotto - Sciogli il tempo (Cramps Records 2014) Mesembria Magog - MK ultra (Nadir Records 2016) Iwolf (the voice 2016) - Dalla parte del Lupo (Curti Records 2016) Varnadi - Radiovarnadi 2.0 (Afremusic 2020) e innumerevoli singoli di artisti emergenti.

Collaborazioni: Marco Rinalduzzi (Giorgia, Alex Baroni) Marco Canepa (Anna Oxa, Roger Hodgson,Zucchero) Jason Richter (Arrested Development) (Attualmente socio dello studio di registrazione) Marcel Van Lindbeek (Tori Amos, Nathalie Imbruglia, Johnny Cash) Albert Hera (Bobby Mc Ferrin) Matteo Cifelli (Tom Jones) Greg Howe (Justin Timberlake, Michael Jackson) Gianluca Tagliavini (PFM) Brett Garsed (Olivia Newton- John) Mauro Palermo (Vasco Rossi) Michael Baker (Whitney Houston, Pink, Annie Lennox) Alessandro Marcantoni (PFM, Vecchioni, Dolcenera), Gary Wallis (Pink Floyd) e altri.