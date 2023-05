Gianna Fratta tra le vincitrici al Premio Galileo: alla direttrice d'orchestra il prestigioso Giglio d'oro

"Che serata. Ho capito cosa deve aver provato Cenerentola". Non contiene la gioia Gianna Fratta, che nella serata di ieri ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento per la sua straordinaria carriera nel corso della diciannovesima edizione del Premio Galileo 2000 a Firenze.

La direttrice d'orchestra originaria di Casalvecchio di Puglia, ha ritirato ieri il prestigioso Giglio d'oro 'Una vita per la musica' riconoscimento che fino a oggi era stato assegnato solo ad altri quattro direttori d'orchestra.

Il Salone dei Cinquecento a Palzzo Vecchio, tra gli affreschi del Vasari e le sculture di Michelangelo, ha fatto da cornice alla serata, nella quale la Fratta è stata premiata insieme a Philippe Donnet ('per l'impresa'), Jeff Koons ('per l'arte'), Francesco Montorsi ('per la scienza medica'), Giuseppe Tornatore ('per il cinema') e Ornella Vanoni (che ha ricevuto il premio alla carriera).

Una serata degna di essere paragonata a una favola: "Non che io sia mai stata una chiusa in casa a pulire, con tanto di sorellastre e matrigna. Anzi, pulisco rapidamente, sempre di notte, perché lo considero tempo perso. Mia mamma mi ha sempre fatto impiegare il mio tempo per studiare, risparmiandomi qualsiasi lavoro manuale (e rendendomi di fatto negata per qualsiasi faccenda casalinga). Eppure, mi sono sentita Cenerentola alla festa del principe. Di principi e nobili, tutti in smoking, compreso mio marito, ce n’erano in quantità. Donne elegantissime e tutti gli ingredienti di una serata da mille e una notte, con cena fatta di ingredienti mai immaginati insieme (tipo il risotto ricciola e liquirizia e molto altro che non riesco nemmeno a riscrivere). Io mi sono chiesta tante volte che ci facessi lì, su tappeti rossi e premi dorati. Tipo uno spicchio di aglio perfettamente incastrato fra gli spicchi d’arancia. Ci stavo, ma mi sentivo diversa", racconta la Fratta.

"Finché non ho visto Zubin Mehta. Se c’era lui, in qualche modo potevo starci pure io. D’altro canto io non ero un’invitata, ero una dei sei premiati. Quindi stavo lì per un motivo preciso: per la musica cui ho dedicato la vita, per il mio impegno sociale per i giovani e le donne. Questo mi faceva sentire più a mio agio".

Una emozione condivisa con il marito Piero Pelù, seduta con lei al tavolo dove erano presenti anche Giuseppe Tornatore, il sindaco di Firenze Nardella e Ornella Vanoni: "E poi è successo che Mehta mi ha consegnato il Giglio d’oro 'Una vita per la musica', finora dato ad altri 4 direttori d’orchestra tra cui Muti, Ozawa e lo stesso Metha. Io mi chiedo ancora se questa cosa sia successa davvero. Meno male che qualcuno ha fatto le foto… così potrò vederle e rivederle e sapere che questa serata è avvenuta davvero. Grazie ad Antonio De Virgilis e Dario Nardella. Grazie a chi mi ha sostenuto in questi anni, facendomi arrivare fin qui".