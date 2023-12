Foggia Festival Sport Story: al giornalista Gianfranco Coppola il premio alla Carriera 2023

Con la cerimonia di conferimento del “Premio alla Carriera” 2023, martedì 12 dicembre, nella sala Rosa del Vento della Fondazione, si è conclusa l’ottava edizione del Foggia Festival Sport Story, la manifestazione di respiro nazionale che racconta lo sport attraverso l’arte e la letteratura, organizzata annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, insieme con la libreria Ubik, la Piccola Compagnia Impertinente e la Biblioteca di Foggia La Magna Capitana.

Il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, ha consegnato il riconoscimento alla carriera giornalistica istituito dal festival a Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana e caporedattore del TG Rai Campania, “per la serietà e la competenza nell’esercizio della professione ed il rispetto e la lealtà nei confronti del pubblico e dei lettori”.

Il presidente dell’Ussi, chiamato a relazionare sui temi legati al racconto sportivo, ai codici di autoregolamentazione dei giornalisti e alla necessità di contribuire alla diffusione dei valori dello sport, ha colto l’occasione per riannodare i fili di una carriera prestigiosa, che dalla profonda provincia campana lo ha portato nelle più importanti capitali mondiali come inviato delle più note testate nazionali e corrispondente per testate estere. “Sono stato fortunato, ho fatto una vita da ricco senza esserlo: mi hanno pagato per fare quello che sognavo da bambino, raccontare i grandi eventi sportivi in giro per il mondo”.

In effetti Gianfranco Coppola è stato una sorta di Bolt del giornalismo sportivo italiano: ha seguito più edizioni delle Olimpiadi, Mondiali ed Europei di calcio, Serie A e coppe europee, Giro d’Italia, Gran Prix di equitazione, e poi – “tra i momenti più emozionanti” – il primo scudetto del Napoli di Maradona e il Foggia di Zeman. Incalzato dal giornalista Pino Autunno, che ha moderato l’incontro, Coppola non si è sottratto ad una più ampia serie di considerazioni sull’attualità, dai problemi dell’informazione - sportiva e non - alle nuove insidie della professione giornalistica, che riguardano soprattutto i giovani e la rete. Al termine della conferenza, il presidente Ligustro ha consegnato alla direttrice del polo biblio-museale di Foggia, Gabriella Berardi, i nuovi volumi che contribuiranno ad arricchire il Fondo di Letteratura sportiva de La Magna Capitana, alimentato ogni anno dalla Fondazione dei Monti Uniti in occasione del festival.