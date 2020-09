Sul Gargano "studenti stipati come sardine". Gatta lancia l'allarme: "Conseguenze potrebbero essere gravissime"

Le scuole sono ripartite, il Covid-19 torna a far paura "eppure pare che nessuno abbia pensato a tutelare gli studenti che raggiungono le scuole con le corse degli autobus a loro dedicate: accade in provincia di Foggia, dove oltre 150 studenti giungono, ogni mattina, a Manfredonia da Mattinata senza che siano stati potenziati i servizi di trasporto".

E' quanto denuncia il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta: "Nonostante la pandemia in corso, gli autobus della Cotrap, che gestisce il servizio, sono esattamente gli stessi degli anni passati (senza il pericolo del virus): tre da Mattinata e uno da Vieste. Un numero così esiguo di mezzi da costringere tanti ragazzi a restare in piedi e spesso, al ritorno da scuola, da impedire persino di salirci".

"E se in condizioni 'normali' già è ingiusto che gli utenti debbano viaggiare come sardine in scatola, figuriamoci in piena emergenza virus! Il distanziamento sociale non può essere un optional e mitigare il rischio a bordo dei mezzi pubblici è doveroso: le conseguenze potrebbero essere gravissime. Mi auguro che la Regione intervenga, potenziando ragionevolmente il numero di autobus a disposizione a tutela della salute dei nostri ragazzi e delle loro famiglie”.