Stornara città d'arte: siglato il gemellaggio con Procida capitale della cultura:

Il gemellaggio tra i comuni di Stornara e Procida è realtà. La Giunta del comune campano, capitale della cultura 2022, ha infatti approvato la richiesta formulata dal sindaco del comune ofantino, di "creare reti e legami nuovi, con la costituzione di un atto che favorisse la cooperazione e gli scambi culturali tra le comunità".

"Una collaborazione che rappresenta uno stistimolo ed un concreto beneficio per tutti i settori che formano il tessuto civile, sociale ed economico delle due comunità. Per la prima volta nella storia della nostra Stornara viene siglato ed approvato un gemellaggio.

Un doveroso ringraziamento va a tutta l'Amministrazione di Procida per aver creduto nel nostro progetto, al direttore Salvatore De Martino dell'Italy Carbon Free APS e la sua collaboratrice e manager Laura Milione", ha dichiarato il sindaco Rocco Calamita.