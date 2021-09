Il grande gesto per un cane disabile: gelateria 'Maggiore' dona 800 euro per un delicato intervento su una cagnolina con malformazione all'anca

"Il gesto di Domenico Maggiore è stato davvero encomiabile in quanto non ci sono aiuti in Italia per chi ha animali e deve affrontare a volte spese immense"

L'iniziativa 'Fate l'amore con Maggiore', dell'omonima gelateria di Vieste di fare un gelato dedicato alla settimana 'Vieste in Love', ha riscosso grande successo.Il prodotto è andato a ruba e sono state raccolte in una settimana 800 euro donate alla Lndc Vieste che le utilizzerà per aiutare un animale disabile di una famiglia meno abbiente ad avere una vita migliore

Spiega la presidente Nicoletta Pagano "Questa raccolta sarà devoluta ad un delicato intervento di una cagnolina nata con una malformazione all'anca. Il gesto di Domenico Maggiore è stato davvero encomiabile in quanto non ci sono aiuti in Italia per chi ha animali e deve affrontare a volte spese immense".

Le iniziative di solidarietà tra volontariato e mondo imprenditoriale ancora una volta si sono rivelate vincenti.