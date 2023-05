Rilievi laser nella galleria 'Passo del Lupo': chiusura per consentire i lavori

Anas ha pianificato la chiusura programmata della galleria 'Passo del Lupo' situata lungo la Statale 17 var 'Variante di Volturara' tra il km 7,700 al km 9,200, in corrispondenza del territorio comunale di Volturino.

La provvisoria interdizione al transito si rende necessaria per consentire i rilievi laser propedeutici alla produzione delle centine metalliche previste nel progetto di risanamento strutturale della galleria.

Venerdì 19 maggio nella sola fascia oraria compresa tra le 9 alle 13 il transito sarà deviato lungo la viabilità limitrofa, dal km 3,600 (svincolo per San Bartolomeo in Galdo) al km 14,000 (svincolo per Motta Montecorvino) da apposita segnaletica posizionata in loco.