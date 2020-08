Azzolina condanna il furto nella scuola di Troia, ma spunta la matita rossa: 'infrazione' per 'effrazione', che strafalcione!

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina condanna, con un tweet, il furto messo a segno da ignoti in danno di una scuola di Troia, nel Foggiano. Lei solidarizza, il popolo social la condanna. Nel mirino, l'utilizzo errato del termine 'infrazione' in luogo del più corretto 'effrazione' subito evidenziato con la matita rossa della condanna. Subito popolare l'hashtag #azzolinabocciata.

L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero.