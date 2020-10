Furto in una scuola di San Severo: genitori donano mascherine e gel igienizzante rubati all'Andrea Pazienza

Ladri nell'istituto scolastico 'Andrea Pazienza' di San Severo, fuggono con il carico di mascherine e gel igienizzante destinato alle attività didattiche. I familiari dei piccoli alunni hanno contribuito dotare nuovamente la scuola dei dpi necessari per svolgere le attività in sicurezza.

“Mi piace evidenziare uno slancio di generosità", spiega il sindaco Francesco Miglio, "che non può passare sotto traccia ed inosservato: tanti cittadini hanno contribuito in queste ore a donare quanto necessario agli scolari per poter bene affrontare le lezioni dotati di mascherine e gel igienizzante. Grazie a loro e grazie al dirigente scolastico Angela Corvelli, per aver contribuito in maniera concreta, abbiamo assistito quasi ad una gara di solidarietà, testimonianza ancora una volta del grande cuore dei sanseveresi. Da parte mia esprimo ancora ferma condanna per l’accaduto e nel contempo grande vergogna per il vile gesto commesso da questi individui che hanno privato i piccoli scolari dei dispositivi di protezione individuale. Metteremo in atto tutto quanto è nelle nostre possibilità per assicurare alla giustizia i soggetti che si sono resi responsabili del furto”.