La faccia sporca di Foggia e il benaltrismo che soffoca la speranza di cambiamento

Alla fine di tutto, il pensiero più saggio lo ha espresso proprio il protagonista della storia. Quando Piero Armenti prova a stemperare il (comprensibilissimo) collage di sentimenti negativi che spingono il padre ad annunciare di non voler mai più tornare a Foggia, invitandolo a non fare di tutt’erba un fascio, non solo si avvicina alla realtà, ma la centra in pieno.

È vero, Foggia pullula di belle persone, la sua comunità è tra le più generose, accoglienti e inclusive. È da sempre terra di talenti impostisi in ogni settore, dalla scienza allo sport, passando per l’arte, la musica, il cinema. Ma tutto questo non può diventare un’esimente di fronte alle sue mancanze, i suoi disservizi, l’illegalità diffusa. Ecco perché la reazione di molti concittadini in seguito alla denuncia a mezzo social dell’urban explorer e scrittore salernitano newyorkese d’adozione è quasi più inaccettabile del gesto del parcheggiatore abusivo. Perché sì, in mezzo ai tanti commenti solidali, si è distinto chiaramente anche il moto di indignazione nei confronti delle stesse vittime.

Qualcuno ha additato Armenti di cercare pubblicità con le sue stories. Affermazione quanto meno opinabile se si pensa che la sola pagina Facebook de ‘Il Mio viaggio a New York’ vanta quasi 3 milioni di follower. Per tacere degli altri canali social e della sua agenzia alla quale migliaia di turisti (anche foggiani) si rivolgono per visitare la Grande Mela. Davvero Armenti ha avvertito il bisogno di far crescere una visibilità già elefantiaca (il tour di presentazione del suo ultimo romanzo ha fatto registrare il pienone in tutti gli incontri, ndr) con una miserrima spolverata di fango su una città già disastrata di suo e mediaticamente considerata solo per le notizie di cronaca nera?

Non meno discutibili sono state le uscite di certi paladini della legalità un tanto al chilo, per i quali la colpa del furto (sventato) sia imputabile alla vittima (il papà di Piero), reo di aver consegnato degli spiccioli al parcheggiatore abusivo. “Non si danno soldi ai parcheggiatori abusivi”. Giusto. Andrebbe spiegato, però, come mai gli abusivi abbiano messo le tende nel luogo teatro del furto, o alla ‘Maddalena’, o davanti alla Città del Cinema (in barba a ogni sanzione e daspo della Polizia) o in via Sprecacenere davanti a uno degli ingressi del cimitero. E potremmo continuare. Se – a giudicare dalle reprimende lette sulla pagina di Armenti – così tanti foggiani si rifiutano di conferire l’obolo agli abusivi, gli stessi si starebbero già affannando nella ricerca di un’altra fonte di guadagno. Meritano un riso di scherno e nient’altro coloro i quali tacciano Armenti padre di eccesso di ‘fessitudine’ per aver appoggiato il cellulare sul cofano dell’auto.

E poi ci sono loro, i campioni di benaltrismo. Quelli che invitano Armenti a preoccuparsi di quanto accade nella sua Salerno o – giusto per allargare gli orizzonti – nella sua Campania. Una forma curiosa e originale di campanilismo. Per la serie, a ognuno la propria illegalità.

La vicenda Armenti, paradossalmente, è l’ennesima occasione sciupata da una buona fetta della cittadinanza. Non stiamo parlando di una battuta stupida e peraltro poco originale, come quella della Lucarelli – che immaginiamo non abbia mai setacciato ogni angolo della città per poterne effettivamente declinare un giudizio estetico – per cui mostrare anche un legittimo risentimento. Ma dell’ennesimo episodio che consegna alla città l’ennesima magra figura. E il tentativo di sviare, di cercare qualcosa di peggio nell’altrove, o di lanciarsi in discutibili giramenti di frittata, sono tutto ciò che a questa città non serve per crescere, ma contribuisce solo a conferirle agli occhi di chi non la vive una immagine ancora più patetica. È come lo studente che prende 4 al compito e prova a giustificarsi con i genitori contrariati evidenziando che il suo voto non è stato il più basso.

No, signori, Armenti non è il pugile carogna che provoca l’avversario semisvenuto al tappeto mentre l’arbitro lo sta contando (Non si spiegherebbe, altrimenti, il numero considerevole di video e storie realizzate su Vieste). Ciò che è accaduto ieri è la fotografia dello stato in cui versa la nostra città. E per l’ennesima volta la risposta al ‘forestiero’ che lo palesa è stata la più sbagliata, ovvero l'invito a farsi gli affari propri.

Secondo i dati Istat relativi al censimento 2021, la provincia di Foggia ha fatto registrare il maggiore decremento (a livello regionale) di persone residenti, rispetto all’anno precedente. E i dati relativi al 2022 non si preannunciano più incoraggianti. Un calo demografico che va avanti ormai da svariati lustri. Né crediamo sia il caso di indugiare su quel che dicono le classifiche sulla qualità della vita che annualmente condannano il capoluogo e l’intera Capitanata. Sarà mica colpa delle storie di Armenti? Sarà colpa della presunta ingenuità di suo padre se il comune di Foggia sta per uscire da un commissariamento post scioglimento per mafia? E come si spiega la mediocre risposta, in termini di presenze, della comunità ai funerali di Franca Marasco, per la cui morte l’indignazione sembra sia durata quanto una bottiglia di latte fresco? A chi diamo la colpa dell’inciviltà diffusa, degli spazi verdi sui quali sventola la bandiera dell’incuria, della cosa pubblica sulla quale le deiezioni canine e il menefreghismo umano viaggiano a braccetto? Di fronte a tutto ciò, si vuol dare una risposta o si aspetta il personaggio famoso X che tra il serio e il faceto lo sbandieri ai quattro venti?

Sarebbe forse il caso che iniziassimo a mostrare una maturità che ci appartiene, ma che preferiamo nascondere a vantaggio della modalità struzzo. Che ci preoccupassimo di curare le ferite, molte delle quali auto inferite, e non ci incazzassimo con chi ci fa notare il sangue che ne esce copiosamente.

“Amo Foggia, ma nel contempo è come se fosse una relazione tossica, per l’immobilità, la voglia di non cambiare. La Capitanata è piena di meraviglie, di eccellenze. È giunto il momento di riscoprirsi onesta, pulita. Spesso difendiamo più il ladro che la guardia”. Lo ha detto, in un video-messaggio inviato a Foggiatoday, Alessandro, musicista foggiano. Uno dei tanti talenti che questa terra malata, nonostante tutto, non smette di generare.

Dietro la rassegnazione della sua riflessione si nasconde anche la speranza e una lucida forma di autocritica. Non tutto è ancora perduto. Ma dipende da noi, non da Armenti.