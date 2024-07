Fuochi d'artificio silenziosi a Ferragosto? "Segno di civiltà e di avanzamento culturale"

Ferragosto con i fuochi d'artificio, ma silenziosi: la richiesta al sindaco Maria Aida Episcopo e all'assessore Simona Mendolicchio arriva da Europa Verde, "in segno di civiltà e di convivenza con gli animali" ha sottolineato il portavoce provinciale del movimento Fabrizio Cangelli.

"La nostra proposta mira a coniugare la tradizione della festa di Ferragosto con il rispetto per il benessere degli animali domestici e selvatici. In linea con quanto realizzato a giugno a Roma, proponiamo l'adozione di 'fuochi d'artificio silenziosi' per celebrare questa importante ricorrenza. I fuochi d'artificio tradizionali, sebbene spettacolari, causano enorme stress e paura agli animali. I botti, infatti, provocano reazioni di panico, mettendo a rischio la loro sicurezza e benessere".

Cangelli ha sottolineato come ogni anno, in occasione delle festività, si registrano numerosi episodi di animali che si smarriscono, subiscono ferite o, peggio ancora, muoiono a causa del terrore scatenato dai rumori forti e improvvisi. "Molti uccelli selvatici a causa dei botti notturni muoiono per lo stress o sbattendo contro gli ostacoli di cui è piena la città" aggiunge.

Per Europa Verde, con l'introduzione dei 'fuochi d'artificio silenziosi', già apprezzati nella Capitale, sarebbe ugualmente possibile garantire uno spettacolo visivo emozionante, riducendo significativamente l'impatto acustico. "Questa soluzione non solo rispetta la sensibilità degli animali, ma rappresenta anche un segno di civiltà e di avanzamento culturale per la nostra comunità sempre in cerca di un riscatto. Invitiamo l’amministrazione comunale della Città di Foggia a considerare seriamente questa proposta e a farsi promotrice di un cambiamento che può trasformare la nostra festa di Ferragosto in un evento inclusivo, sicuro e rispettoso di tutte le forme di vita che condividono il nostro territorio".

E' dello stesso avviso il consigliere comunale Antonio De Sabato: "Un compromesso ideale per celebrare in maniera sostenibile, rispettando il benessere degli animali e delle persone sensibili ai rumori forti. E' il momento di abbracciare un approccio più consapevole alle nostre tradizioni, unendo spettacolarità e rispetto per l'ambiente".