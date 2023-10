Addio tra le lacrime a Vittorio, il giornalista morto a 36 anni: "Non abbiamo fattto in tempo a premiarti"

Si sono svolti ieri pomeriggio 30 ottobre a Settimo Torinese, i funerali di Vittorio Savoia, il giornalista de 'La Nuova Periferia' originario di Rignano Garganico, dove si recava spesso con i familiari in estate e durante le festività natalizie. Aveva 36 anni, è morto nella notte del 18 ottobre per cause naturali. Vittorio qualche anno fa aveva perso il padre, deceduto per infarto. L'estate prossima, il 17 agosto, l'associazione RignanoNews, gli conferirà il premio Jalarde alla memoria: "Avremmo voluto darglielo in vita, ma non abbiamo fatto in tempo".

Al capezzale di Savoia c'erano la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, come riporta Torinotoday.

"Vittorio era un amico e i ricordi legati a lui sono lunghi quasi vent'anni. Vittorio aveva conosciuto il dolore e forse anche per questo aveva una grande sensibilità, che gli permetteva di far sentire immediatamente la propria vicinanza agli altri. Entrava nelle vicende umane in punta di piedi, con profondo rispetto per tutti: per le istituzioni e le forze dell’ordine, per i protagonisti delle cronache, per le persone che incrociava continuamente, per la professione e il giornalismo. Quel suo essere sensibile e al tempo stesso presente gli ha permesso di entrare nelle vite di tutti noi. Aveva una capacità particolare di fissarle, che esprimeva soprattutto nelle fotografie, di cogliere aspetti dell’essere umano, di fissare momenti che senza quella foto non si sarebbero potuti scorgere. Era anche la memoria storica della nostra città. Il suo zaino nero sempre carico era presente ogni volta che accadeva qualcosa. Un giornalista cresciuto a Settimo, anche professionalmente. Ci restano i suoi articoli, le sue foto e il dovere della memoria".

Così don Diego Maritano, cappellano militare. "E' stato un uomo di cronaca, un giornalista ossia uno che crea un ponte tra le persone. Il giornalista è l'uomo della parola e della verità, e colui che ci fa capire chi siamo e dove stiamo andando. Vittorio, attraverso la sua narrazione oggettiva, ci ha permesso di crescere nella conoscenza. Ti ringraziamo per quello che sei stato".

Le ultime parole sono state pronunciate da Alessandro Bocchi, il collega de La Nuova Periferia che lo ha affiancato negli ultimi 13 nella redazione di Settimo. "Buon cammino e conto ancora su di te, ma oggi saremmo stati in redazione a chiudere il giornale insieme", ha detto tra le lacrime e prima dell'applauso.

Il commiato dalla salma, che poi si è diretta al tempio crematorio di Mappano, è avvenuto con la canzone 'La sera dei miracoli' di Lucio Dalla.