L'urna di Raffaella Carrà sarà portata a San Giovanni Rotondo: "Per sua espressa volontà"

Fr. Francesco Dileo, rettore del santuario di San Pio di Pietrelcina, durante l'omelia celebrata insieme ad altri tre frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, ha annunciato che l'urna di Raffaella Carrà, per sua espressa volontà, sarà portata nella città di San Pio. I funerali della signora della tv italiana si sono svolti questa mattina all'Ara Coeli a Roma.

In questi giorni Padre Pio Tv ha riproposto un video in cui la conduttrice e attrice deceduta pochi giorni fa all'età di 78 anni, considerata la signora della tv italiana, nel 2002 parlava di Padre Pio e dei frati cappuccini, che aveva conosciuto in occasione dell'inaugurazione di Teleradiopadrepio di cui Raffaella Carrà fu la madrina.

La devozione per San Pio è cominciata dopo un film dedicato al frate con le stimmate: “Mi ha colpito la sua energia, il suo carisma, il fatto di essere un uomo estremamente pragmatico. Come sono arrivata a San Giovanni Rotondo non lo so, perché mi hanno telefonato e mi hanno chiesto se volevo essere la madrina di Teleradiopadrepio. Ho conosciuto delle persone fantastiche, i frati, mi sono sentita accolta da loro in un modo così normale e semplice. Sono stata in mezzo a degli amici e mi sono rimasti nel cuore. Quella notte ho visto un po’ di Padre Pio in mezzo a tutti i fraticelli, ognuno a modo loro, hanno veramente una spinta fortissima, vuol dire che lui ha regalato energia a tutti quelli che portano avanti la sua opera. C’è una energia molto particolare nelle persone di San Giovanni Rotondo. L’unica cosa che credo di Padre Pio, perché l’ho provata io personalmente, è che se tu preghi Padre Pio ne avrai un beneficio. Veramente tutte le persone che ho incontrato hanno questa convinzione. Io sono sicura che questo è proprio vero"