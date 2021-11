Orsara celebra i Fucacoste. Il Covid ferma la grande festa, non la tradizione: "Non possiamo perdere la nostra storia e la nostra cultura"

Lo aveva garantito qualche settimana fa, nell'annunciare la pubblicazione dell'ordinanza che avrebbe vietato, per il secondo anno consecutivo, la grande festa del 1° novembre che ogni anno accoglie circa 20mila persone provenienti da tutta Italia: la festa dei Fucacoste, seppur in forma ristretta, si sarebbe celebrata. Una sorta di ritorno al passato per la comunità orsarese che ha vissuto l'evento religioso in forma più intima, come accadeva molti anni fa prima che i Fucacoste e Cocce Priatorje diventassero uno degli appuntamenti più importanti e noti della Puglia.