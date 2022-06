Sorpresa a Casa Sollievo: arrivano i piloti delle 'Frecce Tricolori'

Le 'Frecce Tricolori' sono arrivate ieri in Puglia, atterrate alla base del 32° Stormo di Amendola. In attesa di raggiungere il Gargano per il 'Vieste Air Show' di domani, 26 giugno, i militari delle 'frecce' hanno fatto visita ai piccoli degenti di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo eretto da San Pio.

Tra sorrisi, toppe militari e aeroplanini, le 'Frecce' hanno regalato una parentesi di spensieratezza ai piccoli degenti, prima di esibirsi nei cieli dello sperone di Puglia. L'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica militare italiana, infatti, è stata inserita nel programma delle manifestazioni per Vieste Estate 2022, e sicuramente rappresenterà uno degli eventi clou del cartellone estivo.