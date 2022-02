Vigili del fuoco, Francesco Paolo Occulto è segretario provinciale Confsal: "Legalità e trasparenza per i diritti dei lavoratori"

E’ Francesco Paolo Occulto il nuovo segretario provinciale della Confsal - Vigili del fuoco. L’elezione è avvenuta nella giornata di ieri, 15 febbraio, nell’ambito del congresso provinciale Confsal, che si è svolto alla presenza di tutti gli iscritti.

Ad aprire i lavori è stato il segretario uscente, Luigi Occulto, che ha tracciato un bilancio dell'attività sindacale finora svolta. Dopo un ampio dibattito in merito agli atavici problemi che attanagliano la categoria del Corpo - dalla anzianità dei mezzi, alle gestioni logistiche degli spazi, passando per il rinnovo contrattuale - si è provveduto ad eleggere il nuovo segretario e i vari componenti della segreteria provinciale e regionale.

“Nel ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia e affetto – ha spiegato il segretario provinciale neo-eletto - inizio questa mia nuova avventura da segretario provinciale con grandi motivazioni e totale devozione al corpo nazionale dei vigili del fuoco, lavorando nella legalità e trasparenza per i diritti dei lavoratori”.

I lavori si sono chiusi con il ringraziamento al segretario uscente per il tutto il lavoro svolto in 42 anni di attività lavorativa, ed allo stesso tempo è stato fatto un grosso in bocca al lupo alla nuova segreteria ed al nuovo segretario.