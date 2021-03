"Il Tribunale di Lucera cade a pezzi". Forza Italia pungola il Comune: "Chieda al Ministero di sgomberare la struttura"

Il punto della situazione in una riunione da remoto di partito: "La situazione è complessa: il ministero sta utilizzando l’immobile come deposito e il Comune dovrebbe metterlo in mora per riappropriarsi del bene ed effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza"

“Una struttura che versa in condizioni drammatiche, un bene comunale attualmente improduttivo e che cade a pezzi nell’inedia dell’amministrazione locale: ringraziamo il sottosegretario Francesco Paolo Sisto per aver avviato un confronto importante sul Tribunale di Lucera con il gruppo consiliare e dirigenziale di Fi e con il sindaco"

Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani: "Ieri sera, in videoconferenza, abbiamo fatto il punto, dopo gli incontri della giornata, sul futuro e sulle prospettive della struttura. Hanno partecipato, con noi, il sottosegretario Sisto, il consigliere regionale Giandiego Gatta, il coordinatore provinciale di Fi Raffaele Di Mauro, l’ex consigliere regionale Napoleone Cera, il consigliere comunale Antonio Buonavitacola, ed i componenti del coordinamento regionale Michele Consalvo, Francesco Battaglino e Mario Antonio Ciarambino".

"La situazione, come ha rappresentato Sisto, è molto complessa: il ministero sta utilizzando l’immobile come deposito e il Comune di Lucera dovrebbe metterlo in mora immediatamente per riappropriarsi del bene ed effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’edificio, visto che ne è responsabile. Questo è un passaggio imprescindibile per 'ossigenare' la situazione e mettere la parola 'fine' ad una fase di cattiva gestione. Noi continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, ma l’auspicio è che gli incontri di ieri siano serviti al sindaco di Lucera per determinarsi ad agire nell’interesse della sua comunità, richiedendo al ministero lo sgombero dell’edificio”.