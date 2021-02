Moduli abitativi per 400 migranti al Cara di Borgo Mezzanone, due foresterie in agro di Lesina e Poggio Imperiale

La Giunta della Regione Puglia ha deciso di voler realizzare in agro di Lesina in località 'Coppa Sentinella', e a Poggio Imperiale in località 'Conservificio', ulteriori due foresterie per lavoratori stagionali, prevedendo, su ciascuna area di proprietà regionale, la presenza di 15 moduli abitativi oltre due moduli bagni e due moduli docce.

In considerazione delle valutazioni del tavolo istituzionale, presieduto dal capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia, del presidente della Provincia di Foggia, dell’autorità di gestione del Pon 'Legalità' e l’agenzia Invitalia emerse nella riunione del 1 febbraio presso la Prefettura di Foggia, la Regione Puglia intende realizzare un allestimento con moduli abitativi, in grado di ospitare 400 lavoratori migranti, da allocare nell’area nuova all’interno del Cara di Borgo Mezzanone, anche nella prospettiva di costituire un primo nucleo della riconversione dello stesso centro in foresteria regionale per lavoratori agricoli stagionali, per la spesa complessiva di 1.456.038 euro.