'Inchino' del Force blue a Vieste: il mega yatch di Flavio Briatore getta l'ancora nelle acque del Gargano

È apparso nella mattinata di ieri il a largo di Vieste 'Force blue', il mega yatch di Flavio Briatore, in crociera sul mare Adriatico. Come riporta Gargano Tv, l'imbarcazione del noto imprenditore - finito, i giorni scorsi, nell'occhio del ciclone per la sua 'Crazy pizza' da 65 euro e le dichiarazioni sui prezzi convenzionali delle pizze napoletane, a suo dire troppo bassi - ha gettato l'ancora tra il faro e la penisoletta di San Francesco, nei pressi del porto di Vieste. A guidarla, due fratelli originari della 'Perla del Gargano', Ferdinando e Luciano Tarquini, rispettivamente comandante e direttore del 'Force blue'.

L'occasione per il famoso 'inchino', l'omaggio che i due fratelli hanno tributato alla madre Lucrezia Del Zompo, celebre voce di canti alla Madonna di Merino, scomparsa sette anni fa. Come consuetudine, i due fratelli, ogni qualvolta transitano davanti al porto di Vieste, rivolgono un pensiero alla madre e a suo fratello Santino, che ancora vive nel comune Garganico.