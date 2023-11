La 'Secondo Federico' è realtà: a Foggia la prima fondazione pugliese che promuoverà il retaggio dello 'Stupor mundi'

A Foggia nasce la prima fondazione pugliese dedicata alla valorizzazione del retaggio di Federico II. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge di istituzione della fondazione 'Secondo Federico', di cui è primo firmatario il consigliere Paolo Campo. Con questa legge si costituisce un soggetto giuridico che, partecipato da un’ampia platea di attori pubblici e privati del territorio, ha il compito di accompagnare istituzioni, soggetti profit e no profit nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi di medio-lungo periodo orientati dall'individuazione di percorsi autonomi e innovativi di recupero e valorizzazione di un inestimabile patrimonio culturale, sia esso materiale e immateriale.

Si tratta di un soggetto giuridico dotato di autonomia finanziaria e organizzato come luogo di co-programmazione e co-progettazione a cui assegnare il compito di aggregare competenze ed esperienze utili a valorizzare gli spazi culturali esistenti. "Sarà la prima fondazione regionale ad essere istituita in provincia di Foggia e la prima in tutta la Puglia ad occuparsi della valorizzazione e la promozione del retaggio pugliese del Puer Apuliae. Giungere a questo risultato è stato impegnativo ed esaltante allo stesso tempo. Prima di arrivare alla mia proposta di legge, inclusa nella legge di bilancio per il 2023, ci sono voluti due anni di confronti, scambi di idee, condivisioni di futuro con tante e tanti amministratori regionali e locali, donne e uomini di cultura, imprenditori ed esperti della gestione di beni culturali e della comunicazione. La volontà che ci ha accomunati è quella di far emergere e valorizzare un incommensurabile patrimonio composto da siti archeologici e beni culturali, preziosi documenti e sparse testimonianze che compongono il fantasmagorico mosaico degli interessi e delle suggestioni provocati dalla presenza in provincia di Foggia di Federico II di Svevia", ha dichiarato il consigliere Paolo Campo.

"Per rendere operativa la volontà unanime espressa oggi dal Consiglio regionale, la Giunta dovrà approvare lo statuto della fondazione, il cui contenuto è già essenzialmente esplicitato nella legge, e procedere alla costituzione vera e propria della Fondazione 'Secondo Federico'. Ancora una volta, è giusto e doveroso ringraziare i colleghi consiglieri della provincia di Foggia che hanno condiviso con me questo percorso e quanti, dentro e fuori il Consiglio regionale, hanno contribuito a raggiungere questo prezioso risultato".