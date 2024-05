Due nuovi pozzi sorgeranno in Guinea-Bissau grazie al grande cuore dei foggiani: "Non vogliamo fermarci qui"

'Un pozzo per l'Africa - Fotografia di viaggio' è il titolo dell'evento in programma lunedì 20 maggio presso l'oratorio 'Fedele Fuzio' della parrocchia San Pio X di Foggia. Nel corso dell'evento sarà possibile vicere, attraverso le immagini, i colori e le emozioni, il viaggio fatto lo scorso febbraio dai foggiani Alfredo Urbano, Alessandro Centra e don Marco Camilletti in Africa.

Il viaggio è stato finalizzato alla ricerca dei due villaggi dove costruire i pozzi grazie ai fondi raccolti con mostre fotografiche, corsi di fotografie e donazioni spontanee. Insieme all'amica Donatella sono stati a Djebacunda e GranTurè Porto. Lì verranno realizzati i pozzi prima della stagione delle piogge.

Djebacunda è un piccolo villaggio a 18 km da Begene composto da due gruppi di quattro case (in tutto otto case) a poca distanza da loro. Solo un gruppo di case aveva il pozzo e la strada da fare per prendere l’acqua per bere, lavarsi, lavare piatti, pulire, ecc. (tanta acqua) era davvero molta. Ma il pozzo che già c’è nel mese di Maggio rimane secco. Quindi serviva proprio. GranTurè Porto è un altro piccolo villaggio a soli 3 km da Bigene che si trova sul fiume (dove Alfredo, Antonio e Donatella hanno fatto un giro in canoa) che non aveva nessun pozzo funzionante. Quindi i ragazzi che vanno a scuola a Begene ogni giorno (a piedi) tornando da scuola portavano una tanica di acqua a casa.

"Un piccolo frutto, un piccolo aiuto che insieme con tutti quelli che ci hanno aiutato siamo riusciti a realizzare, ma non ci vogliamo fermare qui", raccontano i promotori dell'iniziativa. "Questa estate stiamo organizzando alcuni eventi proprio per raccogliere fondi per costruire altri pozzi o per recuperare pozzi ormai secchi. Continuateci a seguire attraverso le varie iniziative che stiamo preparando ed aiutateci a portare ancora frutti".