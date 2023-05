Degrado e inciviltà nei pressi del Teatro Giordano: cittadini esasperati chiedono telecamere e multe

I Foggiani amano Foggia e non ci stanno a vederla in balia di degrado e dell’incuria dovuta ad atteggiamenti poso appropriati da parte di qualcuno. Questa volta a chiedere giustizia è il gruppo ‘AttiVisti foggiani’ che denuncia le condizioni in cui versano le centralissime via Oberdan e piazza Cesare Battisti. A saltare immediatamente all’occhio è lo stato di totale degrado del manto stradale delle arterie adiacenti il teatro Umberto Giordano.

“Già nell'aprile 2022 – fanno sapere – avevamo segnalato agli uffici la situazione incresciosa dei lastroni di pietra lavica saltati o che si muovevano, dei porfidi e dei sanpietrini mancanti e delle lastre sconnesse o peggio staccatesi e appoggiate vicino la facoltà di Teologia. Sono trascorsi 13 mesi e la situazione è solo che peggiorata e le continue sollecitazioni di auto e camion hanno solo danneggiato ulteriormente il manto nei punti segnalati precedentemente”.

Un altro problema è quello relativo all’accesso alla piazza da via Saverio Altamura dalla parte del parcheggio della Maddalena dove è presente un cartello di divieto di transito per i non residenti dalle 18 alle 24 e che, a detta degli attivisti, pare venga rispettato di rado.

Il gruppo, quindi, si è fatto portavoce di una richiesta all’ufficio Lavori Pubblici del Comune per “risistemare adeguatamente il manto stradale con nuove lastre, nuovi sanpietrini e intervenendo sui basolati”, ma anche per valutare l’installazione di una videocamera su via Saverio Altamura “per multare chi non rispetta il divieto di transito”, modificare gli orari di divieto di transito “portandoli dagli attuali orari ai più ragionevoli dalle ore 18 alle ore 6 del giorno dopo, con l'introduzione del divieto assoluto, se non per residenti e mezzi soccorso, del passaggio nel fine settimana da venerdì sera sino a domenica mattina per arginare l'odioso fenomeno della sosta selvaggia in piazza Cesare Battisti e del passaggio continuo dopo le ore 24”.

E poi chiedono un piccolo gesto per abbellire la città: “l'installazione di fioriere e altri arredamenti lungo alcuni punti di piazza Cesare Battisti e di via Oberdan vicino i marciapiedi”. Il che non guasterebbe.