Al 'Giannone-Masi' si parla di legalità con Zeman, Criscio e il procuratore Vaccaro

Giovedì 23 febbraio alle 10.30 nell’aula magna in via Sbano, 5, alunni e docenti, capitanati dalla dirigente scolastica Roberta Cassano, incontreranno la fondazione 'La Capitanata per lo Sport'. Il tema dell’incontro sarà 'Sport e Legalità'.