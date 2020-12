'Un carico di buoni a casa tua': 'Mongolfiera' ripropone l'appuntamento natalizio che coniuga tradizione, gioco e solidarietà

Non c’è pandemia che possa fermare lo spirito del Natale; non c’è emergenza che possa fermare le nostre tradizioni. Nonostante il periodo difficile che tutto il mondo sta vivendo, i Centri Commerciali Mongolfiera (Andria, Bari-Japigia, Bari-Pasteur, Bari-Santa Caterina, Barletta, Foggia e Taranto) restano al fianco della comunità e di tutti coloro che, negli anni, hanno dato fiducia al suo marchio come sinonimo di garanzia. Per questo, in vista delle prossime festività, ripropongono il consueto appuntamento natalizio che coniuga tradizione, gioco e solidarietà.

A partire da lunedì 14 e fino a martedì 22 dicembre 2020, infatti, ogni giorno sarà possibile collegarsi al sito web dei Centri Commerciali Mongolfiera (www.centromongolfiera.it) e, dopo aver effettuato la registrazione, scoprire subito se si è tra i vincitori di un buono spesa del valore di 10 Euro. In più, ciascun utente potrà scaricare la propria cartella con la quale partecipare all’estrazione finale: in palio, per il fortunato vincitore, un Maxi Buono Shopping del valore di 500 Euro.

L’estrazione di Natale si terrà mercoledì 23 dicembre a partire dalle 18, in occasione di uno show in diretta Facebook, sulle pagine ufficiali dei Centri Commerciali Mongolfiera: a presentare l’evento e decretare il vincitore sarà l’artista e comico barese Renato Ciardo. Per il Centro Commerciale di Foggia l'estrazione avverrà alle ore 19.

Ma se il gioco e i regali, da soli, non fanno ancora Natale, a rendere ancora più speciale questo momento è lo spirito di solidarietà con cui si intende vivere le festività: l’iniziativa dei Centri Commerciali Mongolfiera sarà infatti accompagnata alla donazione di bellissimi cesti natalizi alle associazioni benefiche, per donare il sorriso e il calore di un abbraccio - anche se virtuale - a tutte le famiglie che necessitano di maggiore aiuto.