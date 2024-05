L'impatto negativo del "traffico caotico" di piazza della Libertà: l'interrogazione comunale in 7 punti di 'Cambia'

“Signora Sindaca, provi a immaginare una scena di traffico caotico vicino a un Poliambulatorio, al quale di recente si è aggiunto il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica), con i residenti e i commercianti locali infuriati. Se facesse un sopralluogo potrebbe incontrare persone, mentre esprimono il loro disagio, magari agitando le mani o utilizzando espressioni e parole molto preoccupate o adirate".

L'invito arriva da due esponenti di 'Cambia' - Angiola e Stelluto - che hanno depositato una interrogazione in Consiglio Comunale "sul traffico caotico che si registra in piazza della Libertà e all'imbocco di viale Colombo".

"Le automobili sono bloccate in fila e si fa difficoltà ad attraversare la strada e in lontananza si può scorgere un semaforo che fa defluire il traffico col contagocce. I marciapiedi sono spesso occupati da automobili e queste vengono di norma parcheggiate in prossimità delle intersezioni stradali, impedendo l’attraversamento della strada da parte dei pedoni. La tensione è palpabile nell'aria, riflettendo il disagio della nostra comunità a causa del traffico disordinato", spiegano.

"Poi ad un certo punto arriva il furgone blindato della polizia penitenziaria che incontra difficoltà a parcheggiare e a stazionare, per accompagnare i detenuti del nostro penitenziario che hanno al pari di qualunque cittadino il diritto sacrosanto di essere visitati e curati. Sono operazioni delicate queste dal punto di vista dell’ordine pubblico! Il tutto sotto lo sguardo incredulo della gente. Stiamo parlando della nostra Foggia, si tratta di un ritratto molto veritiero che si ripropone quotidianamente in Piazza della Libertà e all’imbocco di viale Cristoforo Colombo, qui da noi a Foggia”.

Poi Angiola e Stelluto, per cercare di essere convincenti, si soffermano sugli impatti negativi che quel tipo di traffico caotico, in quella situazione particolare, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Nei individuano ben sette: “Inquinamento ambientale: le auto ferme nel traffico producono emissioni che peggiorano la qualità dell'aria. Questo non solo danneggia l'ambiente, ma può anche causare o aggravare problemi di salute respiratoria e cardiovascolare tra la popolazione locale; inquinamento acustico, perché il rumore del traffico costante e ad alto volume può essere stressante e irritante per chi vive e lavora in aree trafficate. L'esposizione prolungata al rumore del traffico è associata a vari problemi di salute, tra cui stress, disturbi del sonno e perdita dell'udito".

Ancora, l'impatto psicologico: "lo stress quotidiano di dover affrontare il traffico può aumentare i livelli di ansia e frustrazione. Questo stress, se prolungato, può avere un impatto negativo sul benessere mentale e fisico". A queste si aggiungono sicurezza percepita dalla gente ("in relazione allo spostamento di detenuti del carcere di Foggia per essere accompagnati in un poliambulatorio") e riduzione della sicurezza stradale: "con più veicoli bloccati in strada, il rischio di incidenti aumenta. Inoltre, la presenza di ingorghi può ritardare l'arrivo di veicoli di emergenza, mettendo a rischio la vita in situazioni critiche", sostengono.

Infine, perdita di tempo produttivo ("il tempo speso nel traffico è tempo sottratto ad altre attività, come il lavoro, la famiglia o il tempo libero. Questo può ridurre la produttività e limitare il tempo disponibile per attività rilassanti o arricchenti") e l'impatto economico: "il traffico può avere effetti negativi sull'economia locale, dissuadendo la gente dal visitare certe aree, con una riduzione delle vendite per i commercianti locali”.