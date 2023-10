Lo studio legale Miranda vince 'Le Fonti Awards' per il diritto assicurativo

Il miglior studio legale in materia di diritto assicurativo è foggiano. Si tratta dello Studio legale associato Miranda che si è portato a casa il premio ‘Le Fonti Awards Italia’. Questa la motivazione: “per la completa assistenza prestata alle Compagnie, sia in ambito civile e penale e per lo svolgimento di investigazioni difensive nell’interesse degli istituti assicurativi sia per casi di sinistri attenzionati dagli uffici antifrode sia per sinistri con macrolesi o mortali”.

Si tratta di un bis: il prestigioso riconoscimento gli era già stato assegnato nel 2020 quando l’organizzazione aveva voluto premiare “la propensione all’innovazione” dello studio foggiano che aveva proposto l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per presentare denunce-querele per il reato di frode assicurativa (modus oggi diventato prassi).

La cerimonia, organizzata da ‘Le Fonti’ (una delle principali emittenti di notizie economiche in Italia) si è svolta nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. A ritirare il premio sono stati gli avvocati Luigi e Nicoletta Miranda (managing partner e senior partner) insieme ad alcuni colleghi di studio.

“È stato emozionante come la prima volta – commentano – perché si tratta di un riconoscimento che premia le eccellenze del mondo del mondo imprenditoriale, legale e professionale. Riceverlo significa che stiamo continuando a lavorare bene e con professionalità. È ovviamente un riconoscimento che premia il lavoro dell’intera squadra. Un lavoro di squadra che è fondamentale per ottenere ottimi risultati con un occhio sempre attento ai cambiamenti della società, alle nuove sfide”.