Il servizio mensa non parte, alunni foggiani restano senza pranzo: avviso tardivo scatena il caos tra i genitori

Non bastava il (dis)servizio dello scuolabus, che a oggi ancora non è partito, creando disagi diffusi sia per le famiglie degli alunni disabili che per quelle residenti nelle borgate. A questo si aggiungono anche i problemi legati alla mensa scolastica.

È la sgradita sorpresa che le famiglie di circa mille bambini hanno ricevuto stamattina, quando sono stati informate che il servizio di refezione non sarebbe partito, contrariamente a quanto previsto. La portata del disservizio è stata acuita anche dalla tempistica dell’avviso, giunto quando i bambini erano già entrati: “Alle 9.30 ci hanno comunicato che la mensa non sarebbe stata attivata e che quindi i nostri figli sarebbero usciti alle 13.30 e non alle 16.30”, spiega a FoggiaToday la madre di un bambino del plesso ‘San Lorenzo’ della Vittorino da Feltre.

L’avviso tardivo, in particolare, ha scatenato il caos tra i genitori e fatto partire il tam tam di chiamate: “Nessuno di noi era preparato a questa notizia. I bambini sono rimasti senza merenda e molti di noi (me compresa) abbiamo dovuto trovare soluzioni di fortuna per riuscire a prelevare i bambini in anticipo rispetto all'orario previsto”, fa presente la mamma di un'alunna della scuola dell'infanzia 'Montessori' (circolo Manzoni).

Alla base del disservizio ci sarebbe un corto circuito comunicativo tra il Comune di Foggia e la Ladisa srl, ditta aggiudicataria, per la durata di due anni, del servizio mensa destinato ai bambini delle scuole comunali e statali dell'infanzia e primaria.

Lo scorso 20 settembre il Servizio Pubblica Istruzione del Comune ha pubblicato l’avviso per la fruizione del servizio mensa con termine ultimo per presentare le domande fissato al 10 ottobre. Secondo le informazioni fornite ai genitori, la fornitura del pranzo per i bambini sarebbe dovuta partire nella giornata di oggi, ovvero sei giorni dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda. Ma così non è stato.

Alla beffa si aggiunge anche il danno economico: per la fruizione è previsto il pagamento di una quota di contribuzione la cui entità è fissata su base Isee, da un minimo di 15 euro a un massimo di 75 euro mensili, con esenzione totale per i diversamente abili. Il pagamento è bimestrale a eccezione della prima quota che copre i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e l’ultima che sarà riferita al solo mese di maggio 2024. Nell'avviso si precisa che il pagamento “deve essere effettuato in anticipo rispetto al periodo di fruizione”, il che vuol dire che le famiglie hanno già ottemperato al pagamento della quota relativa agli ultimi tre mesi del 2023 per un servizio che, di fatto, non è ancora attivo.

Come spesso accade in situazioni del genere, si assiste al rimpallo delle responsabilità: “Abbiamo chiesto lumi alla Ladisa, la quale ha dichiarato di aver ricevuto la pec dal Comune soltanto sabato, troppo tardi per far partire la mensa già da oggi”, ci informa una mamma.

C’è chi ha anche provato invano a saperne di più dall’Ente. Altri più fortunati hanno ricevuto da Palazzo di Città una versione difforme rispetto a quella fornita dalla ditta appaltatrice, che sarebbe la sola responsabile del disguido.

Intanto, resta la preoccupazione tra le famiglie, anche perché non vi è certezza sul giorno in cui il servizio partirà. Lo slittamento di una settimana è l’ipotesi più ottimistica: “Chiediamo spiegazioni e risposte certe. È un servizio che abbiamo pagato”.