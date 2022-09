Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica green per i volontari de 'La Via della Felicità: ripuliti i giardini di via Einaudi. Una ventina di volontari - uniti ed armati di pinze, guanti e sacchetti - si sono ritrovati per il consueto appuntamento per la raccolta dei rifiuti. Nella zona oggetto di intervento è stato trovato di tutti: cerchioni d’auto, cartoni, plastica, cartacce, reti di plastica e molto altro.

In totale sono stati raccolti più di 15 sacchi di rifiuti. Marina Biancardino, responsabile del gruppo de La Via della Felicità, si è detta molto soddisfatta della raccolta e della numerosa partecipazione. Ecco perché l’invito è aperto a tutti i cittadini mentre i volontari continuano a dare il buon esempio, come suggerito dall’autore de La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard che scrisse: “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana”. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 25 settembre, alle 10:30, al Parco Cittadino 'Pantanella', davanti alla pista di pattinaggio. Per maggiori informazioni: laviadellafelicitafoggia@gmail.com.