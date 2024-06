Riparte l'impegno sociale del Forum delle Associazioni familiari: Ferrantino confermato presidente

Riprendono le attività nella provincia di Foggia del Forum delle Associazioni Familiari, l’associazione di promozione sociale nata per promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della famiglia e per riconsegnare alle famiglie il diritto di cittadinanza attiva, quale primo soggetto sociale da promuovere e non soggetto debole da assistere. Il Forum, costituitosi nel lontano 1992, a livello nazionale, è presente in ogni regione del nostro Paese attraverso le delegazioni regionali e provinciali.

Nello specifico, il Forum della provincia di Foggia nasce nel settembre 2007 al termine di un percorso che vide impegnate numerose associazioni familiari della città e della provincia, che avevano un’esigenza comune: portare all’attenzione del dibattito culturale e politico la famiglia come soggetto sociale.

Eletto qualche giorno fa il nuovo consiglio direttivo che vede alla presidenza Ugo Ferrantino, presenza storica dell’associazione e da sempre impegnato nel settore sociale, Maria Cristina Piemontese in veste di vice-presidente e Valentina Dibisceglia in qualità di consigliera.

“Riprende, operativamente, il nostro impegno sul territorio. Impegno che non è mai terminato in realtà, se guardo indietro, infatti, abbiamo fatto passi da giganti dalla nostra costituzione, oramai 17 anni fa. Siamo pronti a ripartire con una serie di attività e iniziative volte a favorire la creazione di una rete fatta di associazioni che si impegnano nel settore sociale e dall’altro, ad offrire servizi concreti e supporti operativi a tutte le famiglie della città e della provincia”, afferma il presidente Ferrantino. “il Forum oggi conta 12 associazioni aderenti, ancora poche per una realtà così estesa come la nostra. Sono certo che il nostro impegno porterà tante altre iscrizioni, che coopereranno al nostro fianco per il bene della nostra comunità”.