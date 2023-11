Violenze sulle donne in aumento, un protocollo per fermarle: "Dobbiamo riprendere in mano la situazione"

L’unione fa la forza. E può fare la differenza, anche nel caso della violenza di genere. In provincia di Foggia, infatti, esiste un protocollo d’intesa interistituzionale per la costituzione di una rete territoriale per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori e il sostegno delle vittime di violenze. È stato messo nero su bianco nel novembre 2019 con ben ventidue firme tra cui quelle del Prefetto, del Procuratore Capo, del Questore e dei comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre a quelle del mondo accademico, politico, sanitario e associativo.

Purtroppo il Covid ne ha ostacolata l’attuazione e per questo oggi, che può essere considerato a tutti gli effetti come il periodo della liberazione ufficiale dall’emergenza, l’organizzazione di volontariato ‘Vìola Dauna’ (che a suo tempo fu la promotrice del protocollo) ha convocato gli enti e le associazioni firmatari (i cui rappresentanti in alcuni casi sono nel frattempo cambiati) per una sorta di ‘rinnovo dell’impegno’ preso quattro anni fa.

“Il protocollo – spiega la presidente di ‘Vìola Dauna odv’, la dottoressa Stefania Di Gennaro – è una rete che abbiamo creato con tutte le istituzioni perché operando a compartimenti stagni non possiamo ottenere risultati. Purtroppo il fenomeno persiste e con il Covid le violenze tra le mura domestiche sono aumentate e rimaste spesso in silenzio. A tutto questo va aggiunto che la pandemia ha bloccato anche noi. Quindi, dobbiamo riprendere in mano la situazione”.

“Solo uno sforzo comune – le fa eco la dottoressa Maria Teresa Vaccaro, segretaria dell’Ordine dei Medici e presidente della sezione foggiana dell’ A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) – può contrastare il fenomeno della violenza di genere e domestica. È un fenomeno trasversale che non coinvolge solo le famiglie con povertà educativa, perché riguarda il rifiuto dell’uomo ad accettare che la propria donna si affermi. Per questo dobbiamo puntare sulle nuove generazioni e far capire loro che l’amore non è possesso e sottomissione, ma è condivisione”.

Nel dettaglio, il protocollo ha la finalità di facilitare l’individuazione dei responsabili delle violenze e di dare una adeguata protezione alle vittime, ma anche di promuovere iniziative formative, campagne di sensibilizzazione volte alla prevenzione delle varie forme di violenza e iniziative per la decostruzione degli stereotipi che danneggiano la figura femminile. E poi viene ribadita l’importanza di garantire supporto e consulenza, attività di orientamento verso i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Inoltre nel protocollo l’Università degli Studi di Foggia si impegna a coordinare un ‘Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori’, l’Ordine Forense di Foggia ad aprire settimanalmente uno sportello dedicato in Tribunale, e il Policlinico ad attivare il Codice Rosa, ovvero un percorso di accoglienza dedicato a chi subisce violenza che affianca i normali codici assegnati e che parte dal Pronto Soccorso per poi confluire in livelli di assistenza differenziati, sia di tipo sanitario che di tipo sociale.