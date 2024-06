Salta 'Nostalgia dei Giardinetti', ma i foggiani avvertono: "Stasera ci saremo"

Un moto di delusione e disapprovazione ha accompagnato l'annuncio dell'annullamento dell'attesa 'reunion' estiva del gruppo 'Nostalgia dei giardinetti', finalizzata a far incontrare nuovamente i giovani degli anni '70, '80 e '90 che avevano fatto di Piazza Italia il loro 'quartier generale'.

La manifestazione - come spiegato dagli organizzatori (qui i dettagli) - è stata privata dell'autorizzazione necessaria a 24 ore dall'evento, previsto per questa sera, a causa della concomitanza e della vicinanza dei seggi delle consultazioni per le Europee.

E se la manifestazione - organizzata come 'reunion' ma accompagnata da musica, dj set e buon cibo - non è stata autorizzata, c'è chi propone di incontrarsi ugualmente a piazza Italia, come avveniva in gioventù: "Popolo dei giardini non vi arrendete: non ci possono togliere la voglia di vivere ricordi di una città meravigliosa", esorta Remo. "Nessuno può distruggere il nostro sogno ed i nostri ricordi. Io stasera ci sarò", assicura sul gruppo Annalisa che invita gli altri: "Presentiamoci ai giardini come una volta, e passeremo una serata fantastica".

A sollevare per primo il caso è stato il consigliere consiliare di Foggia ed ex parlamentare Nunzio Angiola: “Apprendo con grande sconforto che a Foggia una seria programmazione di un evento importante non si può fare! Ci hanno provato Filippo Mendolicchio e Michele Basta, due amici che hanno restituito a migliaia di foggiani la nostalgia dei mitici giardinetti. Come loro affermano, non ci resta che piangere qui a Piazza Italia, nel loro video denuncia”.

Angiola ha proseguito dicendo: “Prima il deposito dell’istanza a fine aprile per lo svolgimento della seconda réunion del Popolo dei Giardinetti da tenersi il primo giugno. Poi la richiesta di rinvio da parte del Comune all’8 giugno, per motivi di sicurezza legati allo sgombero dell’area per via del famoso ordigno bellico inesploso. Giovedì 6, a Mendolicchio viene chiesto di provvedere al versamento dei diritti di segreteria. Il 7 giugno, a ventiquattro ore dall’evento, gli viene trasmesso il diniego dell’autorizzazione da parte dell’ufficio preposto del comune, essendo il sito richiesto per lo svolgimento della manifestazione contiguo all’Istituto di Istruzione superiore C. Poerio, sede di seggio elettorale”.

“Tutto in fumo. Quando si parla di parco della rimembranza va di moda la dimenticanza. Vivaddìo, abbiamo scoperto che anche a Foggia si vota per le europee. Un progetto penato a fine aprile, si scioglie come neve al sole. E come per incanto, tutto si dissolve, tra artisti e talenti emergenti che si stavano preparando, associazioni che sarebbero intervenute con la loro animazione, sponsor che si erano già impegnati, spese sostenute, agende bloccate. Tutto in fumo. Se almeno arrivassero le scuse da parte dell’amministrazione, come magra consolazione per gli organizzatori, giusto per non perdere l’ormai flebile entusiamo che ogni tanto anima noi foggiani!”, ha infine chiosato Angiola.