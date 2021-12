Raccolta rifiuti in zona San Michele: oltre 30 foggiani in azione durante le feste per una città sempre più pulita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una trentina di cittadini foggiani appartenenti a diverse realtà associative, si sono uniti lunedì mattina per un’iniziativa di raccolta rifiuti nella zona di San Michele. La Via della Felicità di Foggia ha deciso di unirsi all’attività in quanto sostenitori di una città sempre più pulita e con meno rifiuti abbandonati. L’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida la buon senso La Via della Felicità scrisse: “Si può alleviare anche un dispiacere semplicemente lavorando di buona lena a qualcosa. Il morale sale alle stelle quando si consegue qualcosa. In effetti si può dimostrare che la produzione è la base del morale. Le persone pigre scaricano il fardello del lavoro su quelli intorno a loro. Hanno la tendenza a sovraccaricare gli altri. È difficile andare d’accordo con persone pigre. Oltre ad essere deprimenti, possono anche essere un po’ pericolose. Una soluzione attuabile consiste nel persuadere queste persone a decidere di fare qualcosa e nel farle mettere all’opera.”

Infatti, al termine dell’iniziativa, osservando il lavoro svolto e le decine di sacchi raccolti, si è notato un grande sorriso sui volti di grandi e piccini, soddisfatti dell’attività attuata e del cambiamento creato nella zona ripulita. Le iniziative dei volontari foggiani riprenderanno dopo le festività.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com. Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Foggia Marina Biancardino Tel: 349.809.2540 Email: laviadellafelicitapuglia@gmail.com