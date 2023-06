Anche a Foggia il progetto nazionale di alfabetizzazione oceanica 'Il mare è la loro casa'

Ha fatto tappa a Foggia ‘Il mare è la loro casa’, la campagna della ‘Lega anti vivisezione’ con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per insegnare a bambini e bambine a rispettare tutti gli animali del mare.

La 'Community Library La 9cento' ha, infatti, ospitato una ventina di bambini per un laboratorio di alfabetizzazione oceanica con gli esperti dell’aps foggiana ‘Mira’. Per loro si è trattato di una esperienza (quasi) sul campo perché non solo hanno appreso i segreti del mondo marino, ma hanno anche avuto la possibilità di toccare con mano gli abitanti degli oceani, grazie ai reperti messi a disposizione dal Museo di storia naturale del capoluogo dauno. Spazio anche per giochi a tema e per un focus sulle buone pratiche quotidiane per preservare l’ambiente marino.

“Spesso si considerano le spiagge come luoghi privi di vita tanto da renderle teatri di concerti e grandi eventi – spiega Giacomo Bottinelli, responsabile Ufficio ‘A Scuola con LAV’ – ma il vero spettacolo sono gli animali che le popolano. L’idea di questa campagna nasce dall’osservare il danno spesso inconsapevole che i bambini procurano ogni estate agli animali durante le vacanze al mare catturandoli e manipolandoli, mettendoli nei secchielli e trattenendoli in condizioni che provocano loro sofferenza e possono causarne anche la morte. Il nostro scopo è far riflettere, spiegando attraverso una modalità divertente e coinvolgente che granchi, molluschi, pesci, meduse, scarabei, insetti e tutti gli altri sono esseri viventi capaci di provare sensazioni e che il comportamento corretto da tenere nei loro confronti è osservarli senza toccarli o prelevarli dal loro ambiente”.

“Ciò che vorremmo far comprendere è che anche una breve manipolazione o pochi minuti in un secchiello possono essere una grave sofferenza per un animale e in alcuni casi possono persino risultare fatali – conclude – e siamo convinti che bambini e famiglie siano in grado di attuare un approccio al mondo degli animali con una curiosità sana e non invasiva, per divertirci e imparare senza fare del male a nessuno”.

I bimbi, inoltre, sono tornati a casa anche con un simpatico e utile gadget, un QR-code con il quale scaricare un breve cartone animato che mette in scena la cattura di un granchietto e la sua successiva liberazione: uno strumento digitale da usare direttamente sulla spiaggia o dove si preferisce per insegnare ai bambini il giusto approccio di rispetto verso gli animali.