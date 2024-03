La BiblioCep cresce e fa volare la fantasia dei bambini: "Vogliamo che diventi una piccola oasi felice"

Un ambiente accogliente ed inclusivo, nato per sviluppare e far volare la fantasia di bambini e ragazzi. E’ la 'BiblioCep', la biblioteca solidale nata in seno all’oratorio della parrocchia San Paolo di Foggia, in collaborazione con il Lions Club Foggia Arpi e La Magna Capitana, che ad oggi conta oltre 1200 testi per bambini e ragazzi, 900 dei quali regolarmente catalogati.

Di questi, la maggior parte sono stati donati dal Lions, che si è occupata anche di fornire arredi e utilities per rendere l’ambiente più accogliente; altri, invece, sono stati donati da parrocchiani e non. La BiblioCep accoglie i piccoli lettori ogni lunedì (dalle 17 alle 18.30) e venerdì (dalle 18 alle 19.30) con attività libere e guidate di lettura, giochi e laboratori tematici.

Le volontarie Ida, Lucia, Marina, Alessandra e Loredana, tutte formate attraverso i corsi ‘Nati per Leggere’ e provenienti da esperienze lavorative nella scuola e nell’università, accolgono i bambini e propongono loro letture e laboratori, aprendo l’esperienza anche a incontri con esperti che, gratuitamente, mettono a disposizione i loro saperi e talenti per la causa.

“I bambini stanno crescendo molto. Dietro le proposte della BiblioCep ci sono attività coordinate e costruite con criteri pedagogici, attraverso le quali i nostri piccoli lettori stanno sviluppando una serie di competenze specifiche”, spiegano le volontarie. Tra gli obiettivi di prossima realizzazione c’è il ‘progetto di scrittura collettiva’, secondo la 'tecnica dei fogliolini' di don Milani, che si tradurrà in una pubblicazione da mettere a disposizione della città.

La BiblioCep è un ambiente autism friendly e aperto alla disabilità: “Adottiamo buone pratiche per rendere i nostri servizi più inclusivi e accoglienti”. E mentre le volontarie illustravano obiettivi e mission della BiblioCep, tre piccole frequentatrici presentavano un testo ideato e illustrato per i loro ‘colleghi’, con annessa spiegazione ‘mimata’ a mo’ di lingua dei segni.

“Attraverso questo progetto aiutiamo bambini e ragazzi, e le loro famiglie, ad aggregarsi e a ‘trovarsi’ - spiega don Antonio Menichella - La parrocchia, con il suo oratorio, sta diventando un punto di ritrovo importante e un presidio di cultura e di legalità. Vogliamo che diventi una piccola oasi felice che ci permetta di sperare in un futuro migliore. Per il progetto BiblioCep, che sta raggiungendo tanti risultati e traguardi, sento il bisogno di ringraziare La Magna Capitanata con Milena Tancredi, il Lions Club Foggia Arpi che ci ha donato la maggior parte dei libri e gli arredi della struttura, e soprattutto le volontarie che quotidianamente si impegnano per far crescere l’iniziativa”, conclude.