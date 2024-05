Canile e morte di Black, Mendolicchio respinge le accuse di scarsa attenzione: "Infondate e strumentali"

Il Comune di Foggia si difende - "Sul canile e sulla morte di Black accuse infondate e strumentali" - e lo fa per il tramite dell'assessora alle Politiche sociali, Simona Mendolicchio, delegata al benessere animale. "Sono un medico veterinario con esperienza decennale nell’ambito della tutela del benessere animale, da sempre sensibile e vicina a ogni problematica inerente sia gli animali di affezione che da reddito: sono quindi l’ultima persona a cui rivolgere accuse di scarsa attenzione in questo ambito", spiega Mendolicchio in una nota.

Black, ha trovato la morte nel rifugio Enpa di via Tratturo Camporeale, dove era stato trasferito da poco. Era rimasto incastrato con la testa nella rete e i cani del box attiguo lo avevano attaccato procurandogli la morte.

"Da assessora con delega al benessere animale e randagismo, ho ricevuto sin dal mio insediamento e in più occasioni i referenti delle associazioni - comprese ovviamente le signore Alessandra Ludovica Pieretti e Terry Marangelli - e i singoli cittadini, ascoltato e raccolto le loro istanze e proposte ed ho espresso loro io stessa gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire".

"Per quanto riguarda il canile municipale, incidenti e problemi non sono mancati anche in passato, come persone dalla dichiarata lunga esperienza dovrebbero ben ricordare: strumentalizzare una morte che addolora tante e tanti di noi sinceramente non merita alcuna replica. Tuttavia, ritengo doveroso informare che ho richiesto un sopralluogo urgente da parte dei servizi veterinari dell’Asl Foggia e della polizia locale, e ho disposto l’invio della carcassa del cane Black all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia per accertare le cause del decesso", precisa.

"Altrettanto pretestuosa è la polemica su inesistenti ombre relative alla gara di appalto e affidamento del canile, che si è svolta in piena conformità con quanto previsto dalle normative vigenti. E’ ferma volontà della sottoscritta e dell’amministrazione garantire le migliori condizioni di permanenza all’interno della struttura per i cani in attesa di adozione, anche attraverso progetti già avviati con associazioni del territorio, e vigilare sulla sua regolare gestione", conclude.