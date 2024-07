Rinnovato il direttivo della Camera Penale di Capitanata: l’avv. Massimiliano Mari è il nuovo presidente

Rinnovato il direttivo della Camera Penale di Capitanata 'Achille Iannarelli': l’avv. Massimiliano Mari è il nuovo presidente. Le votazioni si sono svolte lo scorso 5 luglio; all’esito della competizione elettorale è stato eletto come presidente l’avv. Massimiliano Mari, con 172 preferenze contro le 81 dell’altro candidato presidente, avv. Michele Curtotti.

Al consiglio direttivo sono stati eletti, inoltre, tutti gli otto candidati della lista che sosteneva l’avv. Mari, composta dagli avvocati Francesco Americo, Antonietta De Carlo, Pierluigi Favino, Emilio Liberatore, Giovanni Quarticelli, Chiara Russo, Marco Gabriele Scillitani, Maurizio Voto.

“Ci impegneremo affinché la Camera Penale di Capitanata, che ho l’onore di presiedere, diventi un punto di riferimento per tutti i colleghi penalisti, soprattutto, per quelli più giovani; un interlocutore serio ed autorevole anche nei rapporti con la Magistratura con cui auspichiamo di confrontarci e di collaborare per garantire il miglior funzionamento del sistema giudiziario a livello territoriale, nel rispetto delle rispettive funzioni e prerogative, in ossequio agli scopi statutari”, ha dichiarato il neo-presidente.

“Faremo in modo di rafforzare l’unione e la coesione tra gli associati. Un altro degli obiettivi è quello di estendere la partecipazione a tutti i colleghi che vorranno dare un contributo per restituire dignità e vigore alla figura ed al ruolo del difensore nel processo penale nonché proporre iniziative e soluzioni per risolvere i problemi che affliggono nel quotidiano l’esercizio della professione forense in ambito penale”.

Aggiunge il nuovo presidente: “Cercheremo di continuare l’apprezzabile lavoro fatto dal presidente e dal consiglio direttivo uscente in tema di formazione e aggiornamento professionale, di protocolli relativi alla gestione delle udienze penali ed all’ accesso alle cancellerie, senza dimenticare il costante impegno profuso anche in ambito sociale e carcerario, soprattutto, con riferimento al persistente e sempre più drammatico fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena".

"La prima iniziativa del nuovo direttivo, non a caso, consisterà nella partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Unione delle Camere Penali che si terrà a Roma il prossimo 11 luglio, in concomitanza con l’

astensione dalle udienze penali indetta per i giorni 10, 11 e 12 luglio. Mi sia consentito, da ultimo, di ringraziare oltre ai consiglieri eletti, che condivideranno con me questa esperienza, l’avv. Giulio Treggiari, presidente uscente e tutto il suo direttivo per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni”.