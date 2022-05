Nasce l'associazione Nefropatici, Donatori e Caregiver di Capitanata

È nata dall’incontro di esperienze di trapiantati, dializzati, caregiver e persone attive nel volontariato. Si è costituita pochi giorni fa ed è già attiva la ' Associazione Nefropatici, Donatori e Caregiver di Capitanata', una realtà che si inserisce nel vasto panorama del volontariato dauno, autentico fiore all’occhiello del nostro territorio, al servizio dei pazienti portatori di patologie renali acute o croniche, ma anche della cultura del dono che è fondamentale per i trapianti.

"Anche per mio vissuto personale posso dire che i nefropatici" afferma il presidente dell’associazione, il dottor Francesco Niglio "sono portatori di specifiche sofferenze e bisogni terapeutici, che pesano, a volte in modo intollerabile, sui pazienti stessi e sulle loro famiglie. Su questi disagi, come su molte altre gravi patologie, si è abbattuta per sovrammercato la tragedia pandemica, devastante per gli emodializzati, per i trapiantati e per i pazienti in attesa di trapianto". L’associazione, che conta già su diverse decine di soci, intende occuparsi delle esigenze dei nefropatici e di coloro che se ne prendono cura sotto ogni possibile aspetto, da quello legale e burocratico a quello materiale a quello psicologico supportandoli nei loro percorsi ospedalieri, dove molto spesso non hanno sufficiente voce.

"La vita mi ha dato l’opportunità, da medico" dice ancora Niglio "di saltare lo steccato e diventare un paziente, permettendomi di comprendere nel modo più diretto e nella giusta dimensione la sofferenza. La mia esperienza di trapiantato" conclude il presidente dell’associazione "mi ha insegnato che sono diverse le criticità e le situazioni di disagio che possono riguardare questi pazienti e le loro famiglie. L’Associazione si propone di svolgere funzioni di assistenza per questi disagi e di raccordo fra pazienti, famiglie e strutture sanitarie". L’associazione Nefropatici, Donatori e Caregiver di Capitanata ha la propria sede in via Senatore Raffaele Nannarone 46, aFoggia. Per informazioni tel. 3389449808 indirizzo mail assonefrocapitanata@libero.it.