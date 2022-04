In Vico La Porta un murales dedicato a Zdenek Zeman: l'omaggio al tecnico boemo nel cuore della Foggia antica

Mercoledì 20 aprile, alle ore 18, grazie all'impegno degli attivisti del Comitato Rossoneri per sempre e per effetto della sinergia con l'Associazione di volontariato Regime Rossonero onlus e con la Rm Service, verrà scoperto in Vico La Porta 1, nel cuore della Foggia antica e popolare, un murales realizzato dagli artisti Caktus e Maria Artwork, raffigurante una immagine di Zdenek Zeman. L'allenatore boemo, prima ancora che attuale tecnico della squadra cittadina, rappresenta per tutti il simbolo dell'epopea che il movimento calcistico foggiano ha vissuto all'inizio degli anni '90, contribuendo a raccontare in giro per l'Europa e per il mondo la storia e il ritratto di una città felice.

La realizzazione del murales intende dare impulso anche alle logiche di riqualificazione di uno dei vicoli della Foggia antica che, pur essendo notevolmente suggestivi, versano in uno stato di degrado e incuria.

Alla breve cerimonia, che si svolgerà nei pressi del chiostro Santa Chiara, prenderà parte proprio Zdenek Zeman che, per l'occasione, potrà incrociare nuovamente uno dei campioni che l'allenatore di Praga deve molto in termini di crescita professionale. Il riferimento è a Beppe Signori che sarà il protagonista della seconda parte del pomeriggio. Presso la sede del Piccolo Teatro di Foggia, sempre mercoledì 20 alle ore 19.30, Signori presenterà il suo 'Fuorigioco', volume edito da Sperling&Kupfer.