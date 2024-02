Il Coordinamento Capitanata per la Pace invoca la fine delle guerre in Ucraina e Gaza, annuncia la XII Marcia per la pace Emmaus-Amendola e si attiva affinchè la mozione per il 'Cessate il fuoco a Gaza' sia discussa nel Consiglio comunale di Foggia del 27 febbraio.

"Sono ormai trascorsi esattamente due anni dall'attacco della Russia all'Ucraina, ultimo atto di una guerra a bassa intensità iniziata circa un decennio fa e oggi come allora, nell'ambito della 'Giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina', condanniamo fermamente la decisione di Putin di scatenare una guerra che ha prodotto non solo centinaia di migliaia di militari morti sui due fronti, distruzione e vittime tra la popolazione civile ucraina, ma anche un ulteriore peggioramento delle libertà in una Russia in cui la repressione e le violazioni dello stato di diritto sono all'ordine del giorno", spiegano in una nota stampa.

Il Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace invita tutte le cittadine ed i cittadini della Puglia a partecipare alla XII Marcia per la Pace Emmaus-Amendola del prossimo 14 aprile, confermando il desiderio di pace diffuso tra la maggioranza della popolazione italiana che reclama l'interruzione dell'invio di armi all'Ucraina, come attestato da recenti sondaggi. Prossimamente sarà diffuso il programma della seconda edizione della "Due giorni di pace" in cui, oltre alla marcia, ci saranno un concerto ed un convegno sulle azioni concrete da intraprendere contro le politiche di Israele.

"Proprio in riferimento alle pratiche genocidarie in atto nei confronti della popolazione di Gaza (oltre 30.000 morti, tra cui molte migliaia di bambini/e) lamentiamo la carente sensibilità della Conferenza dei capigruppo che non ha inteso discutere in tempi congrui la mozione per il 'Cessate il fuoco' presentata tempo fa alla Sindaca e all'assessore De Santis, che si è fatto parte attiva per la sua presentazione in Consiglio comunale. La mozione risulta infatti esclusa dall'ordine del giorno, composto da ben 25 punti, del prossimo Consiglio comunale del 27 febbraio".

Per questo motivo e per l'urgenza della tragedia che si sta consumando, il Coordinamento Capitanata per la Pace lunedì 26 febbraio, alle 11 si recherà in Comune per protocollare la richiesta alla Presidente del Consiglio comunale, alla Conferenza dei capigruppo e a tutti/e i/le Consiglieri/e comunali di inserire al primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la suddetta mozione. "Crediamo non si debba perdere un'importante occasione per consentire in tempi adeguati anche al Consiglio comunale di Foggia di condannare - come hanno fatto altri Comuni della provincia, della Puglia e d'Italia - la pulizia etnica, l'apartheid e le violazioni dei diritti umani perpetrate da oltre 75 anni a danno del popolo palestinese, così come ogni azione terroristica a danno dei civili, da qualsiasi parte essa provenga", concludono.