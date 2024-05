'Piccolo Teatro' in lutto: è morto l'attore e regista Michele Pellicano

Lutto per il 'Piccolo Teatro' di via Delli Carri e per gli amanti del teatro in vernacolo foggiano. E' morto l'attore e regista Michele Pellicano, autore e protagonista di tanti spettacoli che hanno regalato ore di spensieratezza al pubblico dauno.

Ad annunciarne la dipartita, sulle pagine social, è Dino La Cecilia: "Sei stato un grande interprete comico della nostra terra, certamente tra i più grandi. Siamo cresciuti al tuofianco cercando di rubare il più possibile dalle meravigliose performance che ci hai regalato nei tanti anni che hai calcato il palcoscenico, al fianco del Maestro Marchetti. Insieme eravate per noi il 'Duo delle Meraviglie'. Il Piccolo Teatro di Foggia tutto si stringe al dolore della tua famiglia. Buon viaggio Michele".

"Sin dalla prima commedia ho cercato i tuoi consigli e mi incantavo a guardarti", aggiunge Fabio Conticelli. "Non ti dimenticherò mai. Ieri sono riuscito a salutarti per l’ultima volta. Devo tanto a te e anche Foggia intera deve tanto a te", conclude.