A Foggia, solo il 4% delle strade cittadine sono intitolate a donne

Niente mimose. Quest’anno il Centro commerciale Mongolfiera di Foggia ha deciso di celebrare la Giornata internazionale della donna proponendo momenti di riflessione per tutte le età.

“C’è da fare ancora strada” è, infatti, il claim di questo evento che durerà undici giorni, e che, grazie all’attenzione che da sempre il direttore del centro commerciale Roberto Consalvo ha nei confronti del territorio, vedrà il coinvolgimento dell’associazionismo locale e in particolare di ‘Enarchè a.p.s.’, ‘Donne in Rete’ e ‘Impegno Donna’ che fin dall’inizio hanno sposato e sostenuto il progetto. La location degli eventi sarà proprio il centro commerciale di viale degli Aviatori, luogo ideale per coinvolgere e sensibilizzare una utenza molto ampia e variegata.

Si parte martedì 27 febbraio alle 18 con l’inaugurazione del percorso fotografico ‘Nuovi orizzonti per Foggia’ a cura dell’associazione Donne in Rete. In mostra fino all’otto marzo 12 storie di donne della Capitanata che meritano di essere ricordate per il proprio impegno sociale, politico e culturale per mezzo (anche) della intitolazione delle strade cittadine. “In totale le strade di Foggia intitolate agli uomini sono il 60% - spiegano da Donne in Rete - quelle alle donne solo il 4%. Con questa mostra sulla toponomastica femminile presentiamo alcune intitolazioni già esistenti e ne proponiamo di nuove. Si tratta di una azione simbolica per favorire l’empowerment femminile, per aumentare la visibilità del loro contributo alla storia e alla cultura, per educare soprattutto le nuove generazioni alla parità di genere e ad una corretta narrazione storica”.