"Microfono d’oro" al foggiano Francesco Fredella di RTL 102.5

La prima radio d’Italia, RTL102.5, vince il "Microfono d’oro", categoria attualità, con la trasmissione 'Protagonisti' (in diretta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21). A condurla è il foggiano Francesco Fredella con Gianni Simioli, Francesco Taranto, Antonio Sica negli studi dell’aeroporto di Roma-Fiumicino. La premiazione avverrà il prossimo 4 luglio in Campidoglio, a Roma.

“Protagonisti” racconta in modo scherzoso le notizie del giorno con ospiti di vario tipo: attori, gente comune, sportivi, politici, artisti. Tutti in collegamento telefonico. Insomma, tutto può accadere nel corso della puntata: questo è il motto del programma e dei conduttori. Poi è la prima trasmissione ad avere uno studio all’interno dell’aeroporto tra i più grandi al mondo, dove transitano milioni di passeggeri.

Fredella, con “Protagonisti”, segue in diretta il Festival di Sanremo, gli Internazionali BNL d’Italia, gli Atp Finals di Torino e il Napoli Pizza Village con decine di ospiti.

Chi è Francesco Fredella? Giornalista professionista. Laureato in Lettere con il massimo dei voti presso l’Università di Foggia. È nato nel 1984. Foggiano d'origine, romano d'adozione. Capo ufficio stampa del Gruppo Rtl102.5 e conduttore radiofonico (in onda con “Protagonisti” in radiovisione su Rtl 102.5 tutte le sere, dalle 19 alle 21).

Collabora anche con Libero, Il Tempo ed il settimanale Chi e Gente. Da dieci anni è opinionista di Storie italiane, spin off di Uno Mattina, su Rai1. Ricopre il ruolo di inviato per Rai1 a “Sabato italiano”, “Storie vere” e in alcune puntate de “La vita in diretta estate”. Per cinque anni opinionista di Pomeriggio 5, su Canale5. Poi collabora con il Gruppo Cairo Editore, (Nuovo Tv) e con Novella 2000, dove firma importanti scoop, come l’intervista esclusiva a Gina Lollobrigida. A 18 anni, proprio a Foggia, incontra la radio ed è amore a prima vista. Durante gli anni del liceo, inizia a lavorare nelle emittenti locali: una grande palestra che non dimenticherà mai.