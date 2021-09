Rinnovati i vertici di Auser Foggia: Maria Grazia Palano è la nuova presidente

Il documento congressuale è stato approvato all'unanimità dai circa 50 soci presenti. Altrettanto unanimi le votazioni per la designazione dei delegati al congresso provinciale (in programma lunedì 4 ottobre prossimo, a Vico del Gargano), e per il rinnovo degli organismi dirigenti