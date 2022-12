La traduttrice di 'Grey's Anatomy' a Foggia: gli studenti della 'San Domenico' a lezione da Linda De Luca

Un primo incontro, seppur reso virtuale dall’emergenza pandemica, c’era già stato due anni fa, nel giugno del 2020, con una diretta streaming per la Ssml San Domenico di Foggia. In quella occasione, Linda De Luca, interprete e traduttrice, rispose alle domande dei ragazzi che coltivano il sogno di fare gli interpreti. A due anni di distanza, la De Luca ha replicato l’incontro, ma stavolta in presenza, giungendo nella sede dell'istituto diretto da Lorenzo Albano, per una due giorni di lezioni con gli studenti e le studentesse del secondo e terzo anno di Mediazione linguistica.

La De Luca – che nella sua carriera ha tradotto le opere dello scrittore Jack Ketchum ed è stata interprete di Roberto Saviano – ha tenuto un seminario di traduzione in campo medico cui ha fatto seguito una traduzione e adattamento di una puntata di ‘Grey’s Anatomy’, celebre medical drama ideato da Shonda Rhimes, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione. Da alcuni anni, Linda De Luca ne traduce testi e dialoghi, forte della sua lunga gavetta, ma soprattutto, dell’esperienza come interprete medico, figura che negli States è ritenuta fondamentale.

Per diversi anni, infatti, la traduttrice originaria di Varese ha vissuto e lavorato negli ospedali di New York, traducendo ai malati e ai propri cari le diagnosi. Un ruolo delicato, perché l’attività di traduttrice viaggia a braccetto con le emozioni. L'empatia generatasi quasi naturalmente, crea quello che lei ha definito "dolore di riflesso", ovvero condiviso con il paziente: “Non ho mai voluto rinunciare a questa sfida. Essere in un ambiente ospedaliero era una vocazione. Chiaramente, prendi su di te una buona parte del dolore che vedi negli altri. Dire a un uomo di cinquant’anni che ha sei mesi di vita o comunicare ai familiari di una ragazzina in terapia intensiva pediatrica che potrebbe non farcela non è facile. Ma la nobiltà di questa professione mi ha dato la forza. A volte ho portato a casa un po’ di quel dolore, a volte sono riuscita a essere un po’ più distante. La cosa bella è che tu metti tutto in prospettiva, quello che può essere nel tuo mondo un dolore, capisci che non è tanto quando vedi persone che rischiano davvero la vita”.