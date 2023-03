"Una nuova speranza" per i giovani Neet: a Foggia arrivano i laboratori digitali per formarsi

Si intitola “Una Nuova Speranza” ed è il progetto che prende il nome dal celebre film di Star Wars con l’obiettivo di offrire una nuova prospettiva a giovani Neet, ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione, che nel lungo periodo rischiano di diventare senza dimora o persone in condizioni di povertà assoluta. Nell’ambito dei suoi interventi di contrasto e prevenzione della povertà e dell’esclusione sociale, l’associazione Fratelli della Stazione promuove, dunque, un’iniziativa finalizzata a sviluppare una serie di attività utili ad invertire la tendenza e aprire nuovi scenari di vita. Anche perché in Puglia gli ultimi dati Istat parlano di circa 200mila Neet nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni, che diventano 250mila se si amplia il campione fino a 34 anni.

Di qui, la necessità di far emergere le potenzialità di soggetti comunemente emarginati e sviluppare nuove competenze da poter poi spendere nel mercato del lavoro. Dopo aver sottoscritto un patto educativo con l’associazione, i giovani partecipanti entreranno nel vivo del progetto attraverso la frequenza di percorsi laboratoriali, le cui tematiche sono incentrate su argomenti digitali, al fine di catturare l’attenzione e la partecipazione degli utenti.

La partecipazione ai laboratori digitale è gratuita ed è destinata a giovani tra i 15 ed i 35 anni di età. Presso l’aula formativa della cooperativa sociale Medtraining di Foggia (corso del Mezzogiorno 10) si terranno i laboratori tenuti da figure esperte su web application, sistemi in cloud, sistemi in sharing, e-commerce, social media /social network. Al termine del ciclo laboratoriale, con il supporto degli operatori, i partecipanti saranno accompagnati nella scelta di percorsi formativi/professionalizzanti di Enti Formativi sia a livello locale sia a livello nazionale, o di percorsi utili a entrare nel mondo del lavoro. Previsti, nell’ambito del progetto, anche momenti di bilancio di competenze necessari a realizzare curriculum vitae da poter inviare per candidature lavorative e/o iscrizione nelle banche dati delle principali agenzie per il lavoro.

Per info e iscrizioni: fdsfoggia@gmail.com – 366.7240753. Per la realizzazione di questo intervento si ringrazia il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.